Kiel

21 Monate lang flog kein „Ei“ im Kilia-Stadion. Am Sonnabend beenden die Kiel Baltic Hurricanes ihre Corona-Durststrecke und starten mit dem Heimspiel gegen die Potsdam Royals (15 Uhr, livestream.com/gfltv) in die erste Saison der German Football League (GFL) seit Corona-Beginn. Die Pandemie hat die Liga gehörig durcheinander gewirbelt, der American Sports Club Kiel sich neu aufgestellt. Das Ziel von Head Coach Timo Zorn und Co. bleibt aber das gleiche: den American Football in Kiel mit lokalen Talenten weiterentwickeln.

Der junge "Kieler Kern" wächst

Dazu haben die Kieler ihren Kader im Vergleich zur Saison 2019, die sie als vorletztes Team der Nord-Staffel beendeten, noch weiter verjüngt. Dafür wächst der „Kieler Kern“, der künftig die Basis für neue Höhenflüge des deutschen Meisters von 2010 sein soll.

Das sportliche Risiko ist überschaubar: Absteigen wird aus der durch den Rückzug der Hildesheim Invaders und dem Verzicht des sportlichen Aufsteigers Elmshorn Fighting Pirates aus der auf sechs Teams geschrumpften Nord-Staffel nach der angehenden Corona-Saison kein Verein.

Pandemie sorgt für ungleiche Voraussetzungen

Während Routiniers wie Wide Receiver Benedikt Englmann und Defensiv-Spezialist Jan Köpke vom neuen Team-Spirit schwärmen, der sich unter Head Coach Zorn seit 2019 immer weiter entwickelt, fallen sportliche Prognosen allen Beteiligten schwer. Nicht nur die lange Corona-Pause macht die Konkurrenz unberechenbar. Auch die Trainings- und damit Vorbereitungsmöglichkeiten waren von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

„Die ganze Saison ist eine Wundertüte“, sagt Zorn deshalb und will keine Platzierung als Ziel ausrufen. „Dafür ist alles zu unbekannt. Sowohl wie die anderen Mannschaften aussehen als auch wie sich unsere jungen Nachwuchsspieler in der GFL akklimatisieren.“

Kaltstart gegen Potsdam

Ohne richtiges Trainingsspiel legen die Kieler gegen Potsdam einen Kaltstart hin. Die Vorfreude ist dennoch riesig. „Ich bin überglücklich, dass es jetzt endlich losgeht“, sagt Joe Germinerio.

Der Quarterback, ursprünglich für die ausgefallene Saison 2020 verpflichtet, will sich mit Verspätung in Kiel beweisen und hat sich schon den Ruf eines akribischen Arbeiters im Team erworben. „Er investiert auch außerhalb der Trainingszeiten viel, ruft uns auch mal an, um Extra-Schichten zu schieben“, berichtet Benedikt Englmann. Der 27-Jährige, seit 2015 ein „Hurricane“, gehört zu den erfahrenen Schlüsselspielern, die – gemeinsam mit den US-Amerikanern – die Mannschaft anführen sollen.

Vor allem von Rückkehrer Darin Hungerford, mit 155 Tackles bester Canes-Verteidiger der Saison 2019, erhofft sich Zorn wichtige Impulse. „Durch seine Präsenz auf dem Feld wird er Akzente setzen und die jungen Spieler mitreißen und motivieren.“ Auch Carr und Germinerio attestiert er „echte Leadership-Qualitäten“. Passempfänger Carr gilt als etwas ruhigerer Vertreter, ist laut Zorn auf dem Feld aber „ein sehr dynamischer und explosiver Spieler“.

Zuschauer müssen sich noch gedulden

Einer der Anführer in der Defensive ist Jan Köpke, der mit den Kielern in seine achte Saison geht. „Er steht den jungen Spielern in der Defensive-Back-Unit mit Rat und Tat zur Seite“, lobt Zorn. Gegen Potsdam wird Köpke sein 100. GFL-Spiel bestreiten. „Das ist groß“, sagt er.

Einziger Wermutstropfen: Zuschauer können dem 27-Jährigen dabei nicht zujubeln, starten die Kieler doch vor Geister-Kulisse in die Spielzeit. Zwar wäre eine begrenzte Anzahl Fans laut Landesverordnung inzwischen möglich. Doch weil mit Sportlern, Trainer-Team und Spieltags-Helferinnen und Helfern bereits weit über 150 Menschen rund um die Partie im Einsatz sind, entschied sich der Klub, zunächst im „kleinen“ Kreis die Abläufe unter Corona-Bedingungen zu erproben. „Im Laufe der Saison hoffen wir aber natürlich, wieder Zuschauer zulassen zu können“, sagt Zorn.

Englmann: "Sind glaube ich für eine Überraschung gut"

Vorerst geben sich die Canes mit kleinen Schritten zurück zur Normalität zufrieden. „Überhaupt wieder Football spielen zu können, ist ein sehr positives Signal“, findet Zorn. „Die Jungs sind jedenfalls mit viel Motivation und Eifer dabei, saugen alles auf.“ Wie das auf dem Platz aussieht, wird sich zum ersten Mal am Sonnabend zeigen. Englmann ist optimistisch. „Wenn wir an die letzten Jahre anknüpfen können, sind wir, glaube ich, für eine Überraschung gut“, sagt er.