Yannick von Soosten und Thea Heim gewinnen Kiel-Lauf-Halbmarathon

Kiel

Und sie laufen doch! Lange haben die Langstreckenläufer auf Wettkämpfe verzichten müssen. Plötzlich sind große Events wieder möglich. Da heißt es Tempo machen: schneller Formaufbau für den bereits in zwei Wochen anstehenden Saisonhöhepunkt. Am 17. Oktober geht es in Hamburg um die Deutschen Meistertitel im Halbmarathon. Ein guter Grund für Thea Heim, Deutsche Vizemeisterin über die 21,095 km aus 2019, für den Kiel-Lauf zu melden, sich an den schnellsten Männern zu orientieren und einen überlegenen Sieg bei den Frauen einzulaufen – trotz erheblicher Probleme in der Endphase des Rennens.

Schmerzhafter Auftritt mit der Ferse verursachte Rückenprobleme

Nach 1:19:10 Stunden kam die 29-Jährige ins Ziel, das Gesicht schmerzverzerrt, die Hand in den Rücken gepresst. „Zum Schluss hatte ich große Rückenprobleme, teilweise ist mir die Luft weggeblieben und ich musste streckenweise gehen“, japste die Oberbayerin im Ziel. Grund war ein schmerzhafter Auftritt mit der Ferse in einer abfallenden Passage. „Da ist es mir gleich in den Rücken geschossen.“

Nach ein paar Minuten Erholung blickte Heim aber schon wieder zuversichtlicher nach vorn. „Eigentlich lief alles nach Plan. Für die Deutsche Meisterschaft wollte ich einen 16-Kilometer-Tempolauf machen, mich an den Männern orientieren. Das hat sehr gut geklappt. Bis dahin war ich dran.“ Der Kiel-Lauf war in diesem Jahr erst ihr dritter Wettkampf. „Und alle drei Läufe lagen in den vergangenen drei Wochen. Ich bin froh, dass es wieder losgeht, konnte viel für die Tempohärte tun.“

Sponsor machte Thea Heim auf den Kiel-lauf aufmerksam

In Hamburg peilt sie eine Zeit im Bereich ihrer Bestleistung von 1:13 Stunden an. Kiel lag dafür auf dem Weg. „Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass der Lauf stattfindet, bis mich mein Sponsor darauf aufmerksam gemacht hat. Da bin ich gern angereist. Und der Lauf war klasse. Der Wind kam aus der richtigen Richtung, die Temperatur stimmte, und die Stimmung war gut.“

Yannick von Soosten lief am Vortag noch bei den Landesmeisterschaften in Kaltenkirchen mit

Rund drei Minuten vor Thea Heim war Yannick von Soosten (1:15:58) im Ziel. Er hatte auf den letzten vier Kilometern Tempo gemacht und die Konkurrenz abgeschüttelt. „Als Trainer bei Zippel’s School of Running wollte ich in diesem Jahr unbedingt die Chance nutzen, um zu gewinnen.“ Obwohl er noch einen 5-km-Straßenlauf vom Vortag (LM in Kaltenkirchen) in den Beinen hatte, konnte von Soosten den Kiel-Lauf richtig genießen: „In der Holtenauer war es eine echt coole Stimmung.“ Jetzt nimmt auch er die Halbmarathon-DM in Hamburg ins Visier und Ende Oktober die Straßenlauf-DM über 10 Kilometer.