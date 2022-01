Nach Nikola Bilyk mit Österreich ist am Montag auch Miha Zarabec mit Slowenien bei der Handball-EM in der Vorrunde ausgeschieden. Die anderen Spieler des THW Kiel lösten am Abend mit ihren Nationen das Hauptrunden-Ticket, mussten zum Teil aber dafür zittern. Auch der verletzte Domagoj Duvnjak hofft noch auf einen Einsatz. Der EM-Überblick über die internationalen Zebras.