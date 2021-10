Ziplinsky klärt auf: Darum kamen nur 4192 Kiel-Läufer ins Ziel

Kiel

Durchkommen, durchatmen, durchdenken! Der Kiel-Lauf 2021 ist Geschichte. Jetzt heißt es, das Event zu reflektieren und die Schlüsse für das nächste Jahr zu ziehen. Chef-Organisator Rainer Ziplinsky freut sich über das große Lob, das sein Team noch auf dem Rathausmarkt bekommen hat, und über die positive Resonanz in den sozialen Medien. Nach einem Jahr Corona-Pause fiel die 33. Auflage der Traditionsveranstaltung allerdings deutlich kleiner aus als die Vorgänger – im Rahmenprogramm, aber mit rund 4200 Starterinnen und Startern, die das Ziel erreichten, auch in der Teilnehmerzahl.

Erst ein paar Hundert Meldungen zum Jahreswechsel

Dass der Neustart in diesem Jahr nicht an die Meldezahlen von 10 000 Aktiven der Vorjahre heranreichen würde, war schon zum Beginn des Jahres zu erkennen. Während in der Vergangenheit das Meldeportal zu den Jahreswechseln stets mit rund 5500 Namen gefüllt war, gab es vor neun Monaten nur ein paar Hundert, die unbedingt dabei sein wollten. Die Unsicherheiten nach der Absage 2020 und die Corona-Bedenken waren offenbar zu groß. Aufgehübscht wurde die Bilanz Anfang des Jahres durch den Übertrag von 2500 Anmeldungen, die für 2020 gemeldet hatten.

Ziplinsky: Termin in den Ferien hat vielleicht 500 bis 1000 Teilnehmer gekostet

Knapp 6700 Einträge standen schließlich in der Starterliste für die sechs Läufe am vergangenen Sonntag. Allerdings wurden etliche Startunterlagen bei den Organisatoren nicht abgeholt. „Ein Ausfall von 20 Prozent ist üblich. Das hatten wir auch in der Vergangenheit so, und das kennen wir auch von anderen Veranstaltern“, so Rainer Ziplinsky. Mit rund einem Drittel fiel die Quote diesmal aber deutlich höher aus.

Ziplinsky: „Die Verlegung des Termins in die Ferien hat uns vielleicht 500 bis 1000 Teilnehmer gekostet, und die schlechte Wetterprognose hat wohl ein paar Angemeldete abgehalten. Die Läuferschar hat sich durchaus verändert, ist nicht mehr so ,hardcore’ unterwegs. Das Gros der Ausfälle ist aber wohl durch die Umbuchungen aus 2020 erklärbar.“ Von denen haben einige nach der virtuellen Variante des 32. Kiel-Laufs scheinbar nicht registriert, dass das Event in diesem Jahr tatsächlich stattfindet. Etliche Emails anderer Läufer machten das jedenfalls deutlich.

Teilnehmerschwund 2021 für die Veranstalter kein Problem

Für das Orga-Team ist der Teilnehmerschwund indes kein Problem: „Wir haben vorher gesagt, wir wollen den Lauf unabhängig von der Meldezahl durchziehen, haben auch daher den Fokus auf den Sport und nicht das Rahmenprogramm gelegt. Und das Konzept ist aufgegangen. Der Neustart ist eine gute Basis für 2022“, sagt Ziplinsky. Er rechnet nun wieder mit steigenden Teilnehmerzahlen: „Mittelfristig wollen wir wieder die fünfstellige Anmeldezahl erreichen. Das wird wahrscheinlich noch nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht in zwei, drei Jahren möglich sein.“ Dann wird der Kiel-Lauf wieder zurück sein im Bewusstsein aller Ausdauersportler.

Einen positiven Aspekt nehmen die Macher des Events aber auch aus der Corona-Auflage mit: Mit dem veränderten Durchlauf der Halbmarathonis durch die Holstenstraße und Holstenbrücke konnte die Willestraße als zusätzlicher Versorgungsbereich nach dem Ziel gewonnen werden. „Das war sehr gut für die Läuferinnen und Läufer, und es hat auch das Geschehen auf dem Rathausmarkt entzerrt“, so Ziplinsky. „Das würden wir gern in 2022 so fortsetzen, wenn es von der Stadt genehmigt wird.“