Achterwehr

Mehrkämpfer. Multitalent. „Wenn du nichts besonders kannst, aber vieles ordentlich, wirst du automatisch Mehrkämpfer“, sagte Willi Holdorf einmal.

Holdorf musste früh auf dem Bauernhof mit anpacken

Alles beginnt mit einem Zufall. Zufälle gibt es viele in Holdorfs Leben. Und jedes Mal packt er beherzt zu. Der kleine Willi wächst in der 700-Seelen-Gemeinde Blomesche Wildnis an der Elbe auf, muss früh auf dem elterlichen Bauernhof mit anpacken. Die Mutter bestellt den Hof, der Vater ist im Krieg gefallen. Das Robuste wird zur Bedingung. Auch im Sport. Als ein Arbeitskollege des gelernten Starkstromelektrikers eine Bezirksmeisterschaft ausrichtet, sagt Holdorf: „Da laufe ich mit.“ Eine Laune. Der 17-Jährige siegt im 100-Meter-Sprint. Mit 19 ist er 1959 deutscher Jugendmeister im Zehnkampf. Er wiederholt diesen Coup bei den Männern – 1961, 1963, sammelt zudem Einzel- und Mannschaftstitel.

Holdorf drohte die Olympischen Spiele 1964 zu verpassen

1960 hatte er die Olympischen Spiele in Rom knapp verpasst. 1964 droht ihn dieses Schicksal erneut zu ereilen. Alles gerät mit Platz drei bei der DM ins Wanken. Holdorf muss den Umweg über die deutsch-deutsche Ausscheidung in Jena gehen. Vier Westathleten und vier Zehnkämpfer der DDR streiten sich um drei Fahrkarten für Tokio. „Das war mein schönster Wettkampf – und eine größere Belastung als die Olympischen Spiele. In Jena hat sich damals alles entschieden“, erinnert sich Holdorf später.

Holdorf gewinnt den Wettkampf, sichert sich seine Fahrkarte „auf den Mond“, so weit erschien ihm Japan entfernt. Über Kopenhagen und Alaska geht es nach Tokio. „Damals durften wir nicht über die Sowjetunion fliegen.“ Die Spiele sind eine Zugabe. Dabei sein ist alles. Favorit ist ein anderer: der in den USA studierende Weltrekordhalter Yang Chuan-Kwang ( Taiwan). Es kommt anders. „Dass ich gewinnen kann, merkte ich nach dem ersten Tag, als ich in Führung lag.“

Dieser erste Tag, der 19. Oktober 1964, hat es in sich. Holdorf steht früh auf, früher als alle anderen. Bereits in Deutschland hatte er seinen täglichen Rhythmus um drei Stunden verschoben, wollte der Zeitumstellung entgegenwirken. Über 100 Meter läuft Holdorf die schnellste Zeit (10,7 Sekunden), setzt sich an die Spitze des Feldes mit 22 Startern aus 14 Ländern. Im Weitsprung bleibt er mit 7,00 Metern ganze 37 Zentimeter unter seiner persönlichen Bestweite, verliert trotz starker 14,95 Meter im Kugelstoßen die Führung an den Russen Mychajlo Storoschenko. 1,84 Meter im Hochsprung bedeuten persönliche Bestleistung, aber Holdorf rutscht auf Rang vier ab. Dann kommen die 400 Meter: Die Uhr stoppt für Holdorf bei 48,2 Sekunden. So schnell ist kein anderer. Am Abend liegt Holdorf mit 4090 Punkten in Führung vor dem deutschen Meister Hans-Joachim Walde (4074) und dem für die Sowjetunion startenden Esten Rein Aun (4067).

Als Führender ging Holdorf in den zweiten Tag

Tag zwei beginnt mit dem 110-Meter-Hürdenlauf: Gute 15,0 Sekunden konservieren seine Führung, 46,05 Meter mit dem Diskus sorgen für ein Polster. Doch beim Stabhochsprung steht Holdorf mit dem Rücken zur Wand. Der Absprung aus der tiefen Asche, die Landung in der Sandgrube hatten ihre Tücken. Holdorf meistert 4,10 Meter erst im dritten Versuch. „Geht das schief, ist die Medaille futsch. Das war mir klar.“ Er bleibt auch nach 57,37 Metern im Speerwurf vor dem abschließenden 1500-Meter-Lauf an der Spitze des Klassements. In Zeit umgerechnet bedeutet das: Holdorf geht mit 18,5 Sekunden Vorsprung auf Aun auf die Strecke. Doch sein Trainer Friedel Schirmer, „Vater der Zehnkämpfer“, schwindelt ihn an, spricht von 14 Sekunden, greift tief in die psychologische Trickkiste.

Holdorf taumelt nach 4:34,3 Minuten über die Ziellinie, weiß noch nicht, wie ihm geschieht. „Die Beine waren blutleer, der Verstand klar.“ Aun (4:22,3) hat ihm nur zwölf Sekunden abgenommen. Gold! Ein Moment für die Ewigkeit. Anfang und Ende. Aun und Holdorfs Teamkollege Horst Beyer stützen den zusammengesackten Champion. 7887 Punkte markieren Holdorfs besten Zehnkampf. Und seinen letzten. Aun wird Zweiter (7842), Walde Dritter (7809).

Noch im selben Jahr wird Holdorf Deutschlands „ Sportler des Jahres“, wird 2011 in die „Hall of Fame des deutschen Sports“ aufgenommen. Er ist neben Christian Schenk (1988) einer von nur zwei deutschen Olympiasiegern im Zehnkampf. Kein Wunder, dass die Nachricht von Holdorfs Tod zu Bestürzung in der Szene geführt hat. Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul zeigte sich geschockt: „Wenn man mit dem Zehnkampf anfängt, dann gibt es ein paar große Namen. Willi Holdorf stand da ganz, ganz oben“, sagte der 22 Jahre alte Mainzer.

"Hallo, Herr Olympiasieger"

Schenk zeigte sich schwer betroffen. „Nein! Ich war noch zu seinem 75. bei ihm, und seiner Frau habe ich gestern erst zum Geburtstag gratuliert“, sagte der Seoul-Olympiasieger . „Wir haben uns ab und zu gesehen und immer mit ,Hallo, Herr Olympiasieger’ gegrüßt“, so der 55 Jahre alte Rostocker. „ Willi war mein Idol!“ Für Frank Busemann, Olympiazweiter von Atlanta 1996, der wie Holdorf für den TSV Bayer 04 Leverkusen startete, war Holdorf „immer mein Held“. IOC-Präsident Thomas Bach würdigte Holdorf als „Ikone der Leichtathletik“. Holdorfs Goldmedaille liegt im Deutschen Sportmuseum in Köln. Der Moment bleibt für die Ewigkeit.

