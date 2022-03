Kiel

Kein Spiel wie jedes andere – das wird am Sonntagnachmittag bereits vor Anpfiff in der Kieler Tallinnhalle deutlich. Mit 93 Zuschauern ist die Tribüne gut gefüllt, so eine Atmosphäre hat es hier lange nicht mehr gegeben. Von den Rängen dröhnen Gesänge, Trommeln und Tröten, aus den Katakomben schallen Schreie der Protagonisten nach außen.

Derbyzeit in der Zweiten Floorball-Bundesliga Nord/West. Mit den Baltic Storms aus Kiel und den Gettorf Seahawks stehen sich zwei Aushängeschilder des Floorballs in Schleswig-Holstein gegenüber. Rund zwölf Kilometer trennen die Punktspielstätten beider Lokalrivalen. Besonders pikant: Trainiert wird unter der Woche in derselben Halle in Gettorf, direkt nacheinander. Man kennt sich. „In den Tagen vor dem Spiel hat es keine großartige Kommunikation gegeben, man versucht, sich aus dem Weg zu gehen“, sagt der Gettorfer Coach Yannik Sydow im Vorfeld.

Baltic Storms beginnen schwungvoll, Gettorf Seahawks halten dagegen

Anpfiff, es beginnt das erwartet umkämpfte Spiel. Die Zweikämpfe körperbetont und hitzig. Wie im Floorball üblich, geht es zwischen Abwehr und Angriff in rasender Geschwindigkeit hin und her, Torchancen im Sekundentakt. Die Baltic Storms investieren viel, die Seahawks wirken vor dem Tor kaltschnäuzig. Als die Heimmannschaft Anfang des zweiten Drittels mit 5:3 per Fernschuss in Führung geht, kocht die Stimmung in der Halle. Glückt die Revanche für die 10:19-Niederlage in der Hinrunde?

Zur Galerie Lokalderby im Floorball: Die Gettorf Seahawks lassen den Kielern der Baltic Storms auch im Rückspiel keine Chance und gewinnen auswärts mit 17:7.

Dass mit den Kielern der Tabellensiebte auf die zweitplatzierten Gettorfer trifft – damit war vor der Saison nicht zu rechnen. Die etablierten Baltic Storms galten als Favorit gegen die Seahawks, wollten oben mitspielen. „Das deutlich verlorene Hinspiel hat den einen oder anderen Spieler dann aber arg nach hinten geworfen“, so Storms-Coach Rene Potthoff. Dass es bisher nicht gelingt, konstant zu punkten, liegt laut Potthoff auch an der coronabedingten Spielunterbrechung im vergangenen Jahr. „Uns sind einige Spieler verloren gegangen.“

Das ist Floorball Floorball, auch Unihockey genannt, ähnelt dem Eishockey und ist eine schnelle Sportart mit viel Körpereinsatz und rasanten Angriffswechseln. Im Zentrum: ein 23 Gramm leichter, hohler Plastikball mit 26 Löchern, der gezogen oder per Schlagschluss im Tor untergebracht wird. Auf Profiebene spielen auf dem 40x20 Meter großem Feld (genau wie ein Handballfeld) fünf Feldspieler mit Schläger plus Torwart in drei Dritteln mit jeweils 20 Minuten.

Ganz anders die Stimmungslage bei den Gettorfern. Vor der Saison noch als Underdog gehandelt, wächst der Liganeuling derzeit über sich hinaus und eilt von Sieg zu Sieg. „Wir fühlen uns gut, das Selbstvertrauen ist groß“, sagt Sydow, „in Bestbesetzung können wir jede Mannschaft in der Liga schlagen.“ Der Schlüssel: mannschaftliche Geschlossenheit. „Wir sind eine gute Gemeinschaft, und haben eine exzellente Trainingsbeteiligung“, so Sydow. Ein Kern spiele schon lange zusammen: Mit Leon Werner, Tim und Luca Vogel stehen drei ehemalige deutsche U 17-Meister im Kader der Seahawks.

Gettorfer Derbysieg auch im Rückspiel: Luca Vogel erzielt sieben Tore

Und eben jener Luca Vogel macht auch im Derby-Rückspiel mit fortschreitender Spielzeit auf sich aufmerksam, zieht das Spiel an sich. Vogel, der durch ein Zweitspielrecht auch beim Bundesliga-Spitzenverein ETV Hamburg aktiv ist, dreht das Spiel mit drei Toren in sechs Minuten von 3:5 auf 6:5 fast im Alleingang, leitet damit die Wende der Seahawks ein, erzielt am Ende sieben Treffer. Die Kieler stellen um, können die Unruhe in ihrer Hintermannschaft aber nicht stoppen. Nach dem 8:5-Zwischenstand nach 40 Minuten spielen sich die Gäste im letzten Drittel in einen Rausch. Mit Abpfiff steht ein klarer 17:7-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel.

Tore, Zweikämpfe, Einsatz und Wille: Werbung für den Sport haben am Sonntagnachmittag beide betrieben. Ein Sport, bei dem Hobbyathleten viel Zeit und Geld investieren, um professionelle Strukturen aufzubauen. Im Vergleich zu Floorball-Nationen wie Schweden, Finnland oder der Schweiz fehlen diese hierzulande noch. „Das Interesse wächst bei uns in Deutschland, ist aber auch regionsabhängig“, sagt der Kieler Trainer René Potthoff. Ein attraktives Lokalderby im Kieler Raum kann dabei auch in Zukunft nicht schaden.