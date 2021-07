Kiel

Endlich wieder Bundesliga-Tennis in Suchsdorf: Zum Start in die Zweitliga-Saison hatte die 1. Herren des Suchsdorfer SV den Aufstiegsfavoriten TC Bredeney aus Essen zu Gast. Wegen des verletzungsbedingten Ausfalls von gleich drei Stammspielern trat die Suchsdorfer Mannschaft mit den vier Nachwuchsspielern Niklas Guttau, Lucas Hellfritsch, Bastien Presuhn und Lewie Lane sowie den beiden Neuzugängen Kenneth Raisma aus Estland und Johannes Ingildsen aus Dänemark an.

Die Nummer eins der Gäste, Oscar Otte, unterlag in Wimbledon Andy Murray in fünf Sätzen

Viele der rund 200 Zuschauer waren auf die Anlage am Alten Steenbeker Weg gekommen, um die Nummer eins der Gäste, Oscar Otte, live spielen zu sehen. Erst vor zwei Wochen hatte die Nummer 154 der ATP-Weltrangliste auf dem Center Court in Wimbledon gegen Andy Murray knapp in fünf Sätzen verloren. In Suchsdorf hielt Niklas Guttau im Spitzeneinzel gegen Otte vor allem anfangs sehr gut mit. In den ersten vier Spielen des Matches lag Guttau, der tags zuvor noch in der Qualifikation zum Hamburger Rothenbaum-Turnier verloren hatte, gleich dreimal 40:15 vorn, zweimal sogar bei Aufschlag von Otte. Alle drei Spiele jedoch gingen an den 28-jährigen Otte, der am Ende souverän mit 6:0, 6:2 gewann.

Mit dem gleichen Ergebnis unterlag auch Lucas Hellfritsch an Position 2 dem ägyptischen Daviscupspieler Mohamed Safwat (ATP Nr. 165). Beide Suchsdorfer, die in der deutschen Rangliste auf den Plätzen 53 und 55 geführt werden, konnten aus ihren Partien gegen die in der Weltrangliste unter den Top 200 platzierten Gegner viel mitnehmen.

Bastien Presuhn holte ersten Einzelpunkt für den Suchsdorfer SV

Völlig überraschend holte Bastien Presuhn, der im Sommer 2020 von Hildesheim nach Suchsdorf wechselte, an Position 4 den ersten Einzelpunkt für die Suchsdorfer. Sein Gegner war der Belgier Jeroen Vanneste. In einem spannenden Match mit langen knallharten Grundlinienduellen fightete Presuhn die Nummer 333 der Weltrangliste in über zwei Stunden zweimal im Tiebreak mit 7:6 (7:5) und 7:6 (7:4) nieder. Im ersten Satz hatte er schon 2:5 bei einem Break zurückgelegen. Auch der dänische Neuzugang Johannes Ingildsen lieferte Peter Heller (ATP 429) vor allem im zweiten Satz einen harten Kampf, verlor aber mit 2:6 und 5:7. Chancenlos war Kenneth Raisma, der an Position 3 Mats Moraing (ATP 246) klar mit 1:6, 3:6 unterlag.

Den zweiten Einzelpunkt für Suchsdorf holte ebenfalls sehr überraschend Lewie Lane an Position 5 gegen Tobias Simon (ATP 426). In dem sehr umkämpften einzigen Drei-Satz-Einzelmatch des Tages siegte Lane unter dem Jubel der Zuschauer und Teamkollegen mit 6:4, 6:7 und 14:12 im Match-Tiebreak nach Abwehr von zwei Matchbällen. Damit war die Partie nach den Einzeln mit dem 2:4-Zwischenstand aus Suchsdorfer Sicht noch nicht entschieden. Mit einem schnellen 6:1, 6:2 im ersten Doppel fuhren Otte/Moraing den notwendigen fünften Punkt für den Bredeneyer Sieg gegen Guttau/Hellfritsch ein. Auch die beiden anderen Suchsdorfer Doppel Presuhn/Ingildsen und Raisma/Lane verloren in drei bzw. zwei Sätzen.

SSV-Teamkapitän Schrabisch: „Unser Ziel ist der Klassenerhalt“

SSV-Teamkapitän Christoph Schrabisch war sehr zufrieden mit der Heimpremiere 2021. „Unsere Jungs haben hier eine klasse Leistung gezeigt. Wir konnten den haushohen Favoriten sogar ein wenig ärgern. Dass die Partie erst mit den Doppeln entschieden wurde, war eigentlich sensationell. Unser Saisonziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Das wird schwierig genug.“

Schon am kommenden Freitag geht es nach Aachen zum zweiten Aufstiegskandidaten der 2. Bundesliga Nord. Das nächste Heimspiel gegen Blau-Weiß Berlin findet am Sonntag, 18. Juli, auf der Tennisanlage in Suchsdorf statt. Spielbeginn ist um 11 Uhr. In der dritten Punktspielwoche hofft Schrabisch, dass die drei Spitzenspieler Evan Furness (ATP 295), Matija Pecotic (356) und Patrik Niklas-Salminen (453) für den SSV auflaufen können.