Flensburg

Beim 104. Nordderby der schleswig-holsteinischen Handball-Giganten kocht die Hölle Nord auf Sparflamme. Zuschauer sind in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Verlassen liegen die Banner der Flensburger Ultras dort, wo ansonsten der Mob den Handball-Hades zu dem macht, was er ist.

SG ohne Fünf

Auf Sparflamme muss auch SG-Trainer Maik Machulla kochen. Zu den Langzeitverletzten Franz Semper (Kreuzbandriss), Jacob Heinl (Knie-OP) und Lasse Møller (Knorpelschaden) gesellen sich in seiner personellen Verlustrechnung auch die dänischen Nationalspieler Simon Hald und Mads Mensah Larsen, die sich seit den EM-Qualifikationsspielen gegen Nordmazedonien in einer behördlich angeordneten Quarantäne befinden. Linkshänder Alexander Petersson steigt nach nur zwei Trainingseinheiten wieder in den Ring. An der Aufstellung sind vor der 104. Auflage des Klassikers auch die Gesundheitsämter in Flensburg und Kiel beteiligt. Neben dem SG-Duo verpasst auch der beim 29:21 des THW im Hinspiel überragende Mann die nächste Chance, sich auszuzeichnen: THW-Torwart und Welthandballer Niklas Landin muss ebenfalls in häuslicher Quarantäne ausharren.

Lesen Sie auch:HBL-Spitze kritisiert THW-Trainer Jicha

Zwölf Rest-Flensburger nehmen 16 Kieler Zebras in Empfang, die vor dem Einbiegen auf die A210 schon vor den Toren der Landeshauptstadt von einem harten Kern Kieler Fans gen Norden verabschiedet wurden. Aber auf dem Feld stehen bekanntlich nur sieben Akteure. Und sieben Weltklasse-Flensburger reichen für eine Weltklasse-Mannschaft mit Jim Gottfridsson, Magnus Rød und Gøran Søgard im Rückraum, Johannes Golla am Kreis, Benjamin Buric im Tor sowie Hampus Wanne und Lasse Svan auf den Außenpositionen.

Temporeiche Anfangsphase

Beim THW überlässt Chefcoach Filip Jicha nichts dem Zufall, beordert Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek in den Innenblock, Sander Sagosen, Domagoj Duvnjak und Harald Reinkind offensiv in den Rückraum. "Wir können nicht 60 Minuten lang mit dem THW mitlaufen", hatte Machulla vor dem Match angesichts der personellen Misere angekündigt. Dennoch entwickelt sich eine temporeiche Anfangsphase mit schnellem Umschaltspiel, geprägt aber auch von zahlreichen technischen Fehlern auf beiden Seiten.

Technische Fehler, die der jeweilige Gegner bestraft. Ballverlust Rød, Gegenstoß Niclas Ekberg - 6:3 für den THW (11.). Harald Reinkind an den Pfosten - Gegenstoß Lasse Svan - die SG gleicht zum 8:8 aus (15.). Im Angriff nehmen die Flensburger etwas Geschwindigkeit raus, können regelmäßig die Flügel in Szene setzen, was besonders Hampus Wanne mit sieben Treffern bis zur Pause belohn.

Lesen Sie auch:Malte Voigts großer Derby-Traum

Im Kieler Tor hat Dario Quenstedt keinen guten Tag erwischt, wird in der 21. Minute durch Mattias Andersson ersetzt, der schnell einen Wurf von Lasse Svan pariert (21.), dem Spiel aber zunächst keinen Stempel aufdrücken kann. Ebenso wenig wie Miha Zarabec ab der 21. Minute. Ganz anders Sander Sagosen, der als Vollstrecker glänzt, den THW nach dem 11:13-Rückstand (21.) im Spiel hält, Patrick Wiencek am Kreis findet (13.13/22.), Verantwortung übernimmt. An Spannung ist das 104. Nordderby - keines der stärksten der jüngeren Vergangenheit - wieder einmal nicht zu überbieten. Zur Pause liegen die Flensburger mit 17:15 in Front. Was lassen sich beide Trainer für den zweiten Abschnitt einfallen?

Pekeler-Verletzung nach Wiederanpfiff

Nach Wiederanpfiff bringt Filip Jicha Rune Dahmke auf Linksaußen, Mattias Andersson im Tor und Steffen Weinhold im Angriff machen weiter. Dann ein Schockmoment, als Hendrik Pekeler in der 31. Minute umknickt und vom Feld humpelt. Zwei Minuten später muss Duvnjak kurz ausgewechselt werden - jeweils begleitet vom höhnischen Chor der trommelnden Flensburger Aufbauhelfer, die ihr Privileg, in diesen Zeiten überhaupt dabei sein zu dürfen, mit Füßen treten.

Duvnjak kehrt schnell zurück, Pekeler erst nach einer Weile. Zunächst verstärkt Pavel Horak den Innenblock, löst im Angriff als siebter Feldspieler mit an den Kreis auf. Doch die Wurfquote stellt den Kielern ein Bein. Dahmke scheitert an Bergerud (38.), Dahmke drüber (41.), Ekberg vorbei (44.), Flensburg setzt sich auf 22:17 (42.) ab. Als dann auch noch Horak vom Feld humpelt, stellt Jicha auf eine offensive 3:2:1-Deckung um, kehrt Pekeler ins Zentrum zurück. Dahinter steigert sich Mattias Andersson mit wichtigen Paraden, doch auf Seiten der Kieler fehlt es an letzter Präzision.

Lesen Sie auch:Miha Zarabec bleibt bis 2023 ein Zebra

Bei Sagosens Anschlusstreffer zum 25:26 (54.) sind die Zebras wieder auf Tuchfühlung, doch in den entscheidenden Phasen sind Gottfridsson und Co. in der Schlussphase stark im Eins-gegen-Eins, behalten vor Andersson die Nerven. Das 31:28 (59.) durch den zehnten Treffer von Hampus Wanne nach einem Abpraller bringt endgültig die Entscheidung. Schlusspfiff! 31:28 für die SG, die wieder am THW vorbeizieht und die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert.

Jicha: "Ein gebrauchter Tag"

THW-Coach Jicha sprach anschließend von einem "gebrauchten Tag": "Wir haben über die gesamte Zeit nicht zu unserem Spiel gefunden. Die Flensburger haben es schlau gemacht und verdient gewonnen." Glücklich äußerte sich SG-Trainer Machulla über den Sieg: "Ich kann heute nur stolz sein, diese Jungs zu trainieren. Sie haben sich 60 Minuten lang durchgebissen, aber vorne auch richtig guten Handball gespielt."

Auch in den Augen von THW-Torwart(trainer) Mattias Andersson hat die SG als verdienter Sieger das Feld verlassen: "Flensburg war heute ein bisschen bissiger, mehr da, hatte mehr Zug zum Tor. Die SG war heute schlauer. Wir haben heute nicht die erhoffte Leistung gebracht. Dass ich heute 40 Minuten lang gespielt habe, zeigt, wie kurios und unorthodox die ganze Saison ist."

Eine Vorentscheidung in der Bundesliga sieht THW-Star Sander Sagosen durch die Niederlage im Derby allerdings nicht: "Wir haben noch 19 Bundesliga-Spieltage vor uns. Noch ist nichts entschieden. Wir stehen zusammen, auch in der Niederlage. Jetzt haben wir gleich wieder ein wichtiges Spiel und müssen weitermachen." Am Mittwoch (18.45 Uhr) steht in Ungarn bei Pick Szeged das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League auf dem Programm.