Kiel/Flensburg

Mit strahlenden Augen und auch ein wenig erschöpft ging Filip Jicha am Donnerstag in die Nacht. Für den Cheftrainer war es eine „magische Nacht“, in der der THW Kiel soeben Paris Saint-Germain mit 33:32 ausgeschaltet hatte und ins Final Four der Handball-Champions-League eingezogen war. Für ausgiebiges Genießen bleibt indes nicht viel Zeit: Am Sonntag (14 Uhr, Liveticker auf KN-online) steht mit dem 106. Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt das nächste Highlight auf der atemlosen Agenda der Zebras.

Lesen Sie auch THW Kiel: Hendrik Pekeler fällt mit Achillessehnenriss bis Anfang 2023 aus

Eine Nacht, die in die schwarz-weißen Geschichtsbücher eingehen wird. In der das Publikum in der Wunderino-Arena seine Stars auf eine Welle hob, in der die Spieler des Rekordmeisters weit über ihre Grenzen gehen, die frühe schwere Verletzung Hendrik Pekelers verkraften mussten. Wer soll da kurz nach dem Abpfiff schon an die nächste Bundesliga-Mammutaufgabe im Kampf um den für die Königsklasse berechtigenden zweiten Platz denken?

Nicht Torwart Niklas Landin („Ich bin einfach nur leer“), dem im permanenten „Sieben gegen Sechs“ seines Trainers Höchstleistungen abverlangt wurden. Nicht Linksaußen Rune Dahmke („Ich bin noch nicht so weit im Kopf, um an das Nordderby zu denken. Es wird viele Emotionen geben. Wie viel Sprit wir noch im Tank haben, wird man dann sehen“). Nicht Patrick Wiencek, der nun allein die Last des Innenblock-Dirigats tragen, die Hoheit am gegnerischen Kreis verteidigen muss („Heute habe ich noch keine Gedanken für das Nordderby“).

Wer hat am Sonntag die besseren Nerven: SG oder THW?

Eben noch das siegestaumelnde „Viva Colonia!“, jetzt also Umschalten auf Derbyfieber der Marke Schleswig-Holstein. „Und für dieses Derby müssen wir niemanden extra motivieren“, weiß THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Wer ist im (psychologischen) Vorteil? Wer hat die besseren Nerven? Wer die größeren Kraftreserven? Während der THW den Einzug ins Halbfinale der Champions League feierte, schied die SG gegen den übermächtigen FC Barcelona aus. „Dieses Spiel elektrisiert alle Handball-Fans in Deutschland. Was vorher war, spielt keine Rolle. Es kann auch Kräfte bei Flensburg freisetzen, dass sie jetzt nur noch die Bundesliga haben“, so Szilagyi weiter.

Die Flensburger (46:12 Punkte) haben zwei Punkte weniger auf dem Konto als Kiel (48:10) und stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Ein Sieg wäre notwendig, um weiter eine realistische Chance auf die Teilnahme an der Königsklasse zu haben. SG-Torwart Kevin Møller sagt: „Nun kriegen wir neue Energie, weil wir gegen Kiel spielen. Und noch mehr Energie bekommen wir, weil wir vor unseren eigenen Zuschauern spielen.“ Die Flens-Arena ist restlos ausverkauft.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass der THW ohne Hendrik Pekeler in den Förde-Fight gehen muss, ist eine schwere Hypothek. Aber die SG ist noch ärger gebeutelt. Mit Franz Semper, Aaron Mensing, Lasse Møller und Magnus Rød fallen im Team von Trainer Maik Machulla gleich vier Rückraumspieler langfristig aus. Spielmacher Jim Gottfridsson, Mads Mensah Larsen und auf der rechten Seite Teitur Örn Einarsson spielen quasi 60 Minuten durch. „Es ist ein Wahnsinn, was uns in den letzten beiden Jahren immer wieder passiert“, sagt Maik Machulla. „Da steht man morgens auf, ahnt nichts Böses, und dann fehlt schon wieder ein Spieler. Wir bewegen uns seit Monaten auf ganz dünnem Eis.“ Mit einstündiger Verspätung landete die SG am Freitag in Hamburg. „Es wird eine Herausforderung, körperlich und mental wieder die nötige Bereitschaft herzustellen. Wir werden alles reinwerfen, um ein perfektes Spiel abzuliefern“, so Machulla.

Filip Jicha muss auf Pekeler-Ausfall reagieren

Währenddessen muss sein Pendant Filip Jicha seine Mannschaft umstrukturieren, auf den Ausfall Pekelers reagieren. „Wir haben gegen Paris gekämpft wie die Löwen. Es war wenig Qualität und umso mehr Intensität. Pekes Ausfall ist massiv, brutal, eine enorme Schwächung, wir werden ihn vermissen. Das ist nicht zu kompensieren“, sagt der Tscheche. Am Ende einer magischen Nacht.