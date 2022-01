Bratislava

Der Traum vom Halbfinale ist ausgeträumt. Deutschland unterliegt Schweden in Bratislava bei der Handball-Europameisterschaft mit 21:25 (10:12). Es ist die dritte Niederlage in Folge für die krisengeschüttelte Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).

Zuerst die gute oder die schlechte Nachricht? Es bleibt turbulent im Dunstkreis der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der slowakischen Hauptstadt. Schlechte Nachrichten gibt es am Sonnabend zu vermelden in Form von zwei weiteren mit dem Coronavirus infizierten Spielern. Jetzt fallen auch der zuvor falsch positiv getestete Linkshänder Christoph Steinert und sein Teamkollege vom HC Erlangen, Sebastian Firnhaber, aus. Dafür kommt am Sonntag Entwarnung im Fall des Ludwigshafener Zweitliga-Spielers Hendrik Wagner. Der linke Rückraummann erfüllt alle (Test-)Kriterien und kommt zu seinem Turnierdebüt.

Schweden ohne den Kieler Niclas Ekberg

Auch die Schweden blieben bislang von den Corona-Irrungen und -Wirrungen nicht verschont, müssen auf den Kieler Top-Rechtsaußen Niclas Ekberg vom THW verzichten, treten aber noch immer mit acht Akteuren aus der Bundesliga an. Zum Beispiel Regisseur Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt, der anfangs zwischen dem Kieler Objekt der Begierde Jonathan Carlsbogård (Lemgo) und dem Rhein-Neckar Löwen Albin Lagergren die Fäden zieht. Gegen diese Extraklasse macht die deutsche Deckung mit Kapitän Johannes Golla und dem unermüdlich ackernden Kieler Patrick Wiencek einen guten Job, zwingt die Skandinavier zu schweren Würfen und schlechten Winkeln. Was noch fehlt: eine starke Torhüter-Performance von Routinier Johannes Bitter oder dem eingewechselten Göppinger Daniel Rebmann.

Deutschland – Schweden 21:25 (10:12) Deutschland: Bitter (1.-27. und ab 45. Minute/4 Paraden), Rebmann (27.-45./1) – Golla 2, Wiencek 2, Reichmann 2/2, Wiede 2, Zerbe 2, Köster 4, Weber, Wagner 1, Dahmke 2, Stutzke 1, Ernst n.e., Schmidt, Zieker n.e., Drux 3. Schweden: Palicka (1.-60. Minute/8 Paraden), Thulin (bei zwei 7m/1) – Carlsbogård 2, Mellegård n.e., Darj n.e., Möller n.e., Wanne 6/3, Pettersson, Claar 1, Lagergren 3, Gottfridsson 3, Bergendahl 3, Sandell 3, Johansson 2, Wallinius n.e., Chrintz 2. Schiedsrichter: Arthur Brunner/Morad Salah (Schweiz) – Strafminuten: GER 4 (Wiencek, Köster), SWE 4 (Carlsbogård, Bergendahl) – Siebenmeter: GER 3/2 (Reichmann scheitert an Thulin), SWE 3/3 – Spielfilm: 0:1, 2:5 (9.), 4:7, 6:9 (22.), 9:10, 10:12 – 13:13 (38.), 15:15, 17:19 (50.), 18:23 (56.), 21:25 – Zuschauer: 1992 im Zimny stadion Ondreja Nepelu in Bratislava.

Zurecht resümiert Sportvorstand Axel Kromer vom Deutschen Handballbund folglich nach 30 Minuten: „Wir haben gezeigt, dass wir mit den Schweden mithalten können, aber ...“ Das „Aber“ dieses eiskalten, schneeflockigen Sonntagabends in Bratislava bricht sich in der deutschen Offensive Bahn. Zu leichtfertig nehmen sich Fabian Wiede (6./15.), der zweimal am Ex-Zebra Andreas Palicka im Tor der Blau-Gelben scheitert, oder Philipp Weber (16./drüber) ihre Würfe. Zu unerzwungen, verhunzt sind die technischen Fehler und Missverständnisse im eigenen Offensivgebaren: schlechte Kreisanspiele, Fehlpässe, hergeschenkte Bälle. Das dürfe, sagt Bundestrainer Alfred Gislason, „pro Spiel einmal passieren, aber nicht viermal. Das geht gar nicht.“

Gummersbachs Youngster Julian Köster ist aber auch an vielen guten Aktionen beteiligt, trifft zum 8:10 (24.), sieht seine Nebenleute. Das 10:12 zur Pause ist schmeichelhaft und macht Mut zugleich. Hendrik Wagner muss nach drei Angriffen vom Feld, „kriegt dann keine Luft mehr“ (Gislason). Bezeichnend. Enttäuschende Schweden sind an diesem Tag keine Nummer zu groß.

Ein Eindruck, der sich nach Wiederanpfiff verstärkt, als die DHB-Auswahl zum 13:13 ausgleicht, bis zum 15:15 (Rune Dahmke/40.) dranbleibt mit dem Enthusiasmus eines Lukas Zerbe, der Power eines Paul Drux. Schweden bringt Gottfridsson zurück. Ohne ihn geht es nicht, mit Felix Claar als Spielmacher zerfasert alles, lässt Wucht vermissen. Doch immer dann, wenn die deutsche Führung winkt, schleichen sich Fehler, Hast, Unkonzentriertheiten ein. Ohne Wagner muss Köster fast durchspielen. Er färbt die schönen, er schwärzt die misslungenen Aktionen. Riskantes Kreisanspiel (42.), Wurf übers Tor (43.), alles stockt, jetzt kommt Lukas Stutzke. Doch die Kraft schwindet im Gleichklang mit der Wurfqualität. „Die Breite und die Kräfte machen den Unterschied. Es war kein Top-Spiel von beiden. Aber genug für uns, um zu gewinnen“, sagt Schwedens Keeper Palicka. Fehlpass Köster – Carlsbogård trifft das leere Tor (18:22/55.), das ist die Entscheidung. Keine Torhüter-Leistung, zu viele Fehler, am Ende liegen schlagbare Schweden sicher vorn. „Jetzt stehen wir hier wieder nach dem Spiel, sind arg gebeutelt, haben uns aber nichts vorzuwerfen“, sagt ein geknickter, an diesem Tag in einer starken Deckung aufopferungsvoll kämpfender Patrick Wiencek.

Nächster Gegner im bedeutungslosen letzten Hauptrundenspiel ist am Dienstag (18 Uhr) Russland.