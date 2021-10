Lübbecke

Der Weg zum TuS N-Lübbecke führte den THW Kiel über die „Westfälische Mühlenstraße“. 43 restaurierte Mühlen am Wegesrand geben ihr diesen Namen. An diesem Sonnabend fühlten sich die Zebras in der des TuS überhaupt nicht wohl.

Mit einer grandios schwachen Leistung gerieten sie beim Aufsteiger, der auf fünf Stammkräfte verzichten musste, im ersten Durchgang ins Straucheln. „Wir waren von Anfang an nicht da. Warum? Das ist schwer zu erklären“, sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak nach dem Abpfiff. „Das ist eine Blamage. So wird man nicht Meister.“

THW mit vollem Kader, aber indisponiert

Zwar waren die Kieler mit vollem Kader, inklusive den zuletzt an Corona erkrankten Steffen Weinhold und Sander Sagosen angereist. Zunächst setzte Trainer Filip Jicha aber auf die zweite Reihe mit Dario Quenstedt im Tor, Nikola Bilyk im linken Rückraum und Sven Ehrig auf Rechtsaußen. Auch Abwehr-Säule Hendrik Pekeler bekam zunächst eine Pause.

Und irgendwie schienen die Zebras diese letzte Hürde vor der einwöchigen Nationalmannschaftspause mit halber Kraft nehmen zu wollen. Bilyk und Harald Reinkind warfen Lübbeckes Schlussmann Aljosa Reza warm, die Abwehr ließ immer wieder Peter Strosack und Tom Skroblien über die Außen zum Erfolg kommen.

Nach Ekbergs 5:5 per Siebenmeter erlebte der THW Kiel eine zehnminütige Torflaute, in der Lübbecke auf 10:5 (22.), später sogar 12:6 davonzog, während Jicha versuchte, seine Asse auszuspielen: Erst schickte er Ekberg für den unglücklich agierenden Ehrig ins Rennen, dann beorderte er auch Sagosen und Pekeler aufs Feld – die Regie hatte längst Kapitän Domagoj Duvnjak übernommen, genauso wie die Spitze der neu formierten 3:2:1-Deckung.

Allein: Es half alles nichts. Dem TuS war längst die Euphorie des erfolgreichen Underdogs in die Adern geschossen. Auch zwei gegen Quenstedt vergebene Siebenmeter brachten ihn nicht aus dem Tritt. Und so kam der THW Kiel nicht um die Peinlichkeit herum, der Aufsteiger-Rumpftruppe mit Überzahlspiel im Angriff beizukommen. Damit – und mit etwas Glück, weil Yannick Dräger vom eigenen Kreis nach Ballverlust der Zebras am leeren Tor vorbei warf, verkürzten die Kieler zur Pause immerhin wieder auf 9:13.

TuS N-Lübbecke – THW Kiel 29:25 (13:9) TuS N-Lübbecke: Asheim (55.-60. und bei drei Siebenmetern 2/1 Paraden), Rezar (1.-54./9 Paraden) – Heiny 6, Knüttel n.e., Petreikis 2, Strosack 6, Mundus n.e., Dräger 1, Meinkin n.e., Mrakovcic 3, Spohn, Nissen 1, Speckmann 2/1, Skroblien 9. THW Kiel: N. Landin (19.-60./5 Paraden), Quenstedt (1.-18./3/1 Paraden) – Ehrig 1, Duvnjak 3, Sagosen 7/4, Reinkind 1, M. Landin 5, Weinhold 1, Wiencek, Ekberg 6/3, Dahmke n.e., Zarabec, Horak, Bilyk 1, Pekeler. Schiedsrichter: Thomas Kern/Thorsten Kuschel (Bellheim/Haßloch) – Strafminuten: TuS: 6 (Nissen, Heiny, Mrakovcic), THW: 10 (Weinhold, Wiencek, Duvnjak, Horak, Sagosen) – Siebenmeter: TuS: 2/3 (Skroblien scheitert an Quenstedt, Skroblien drüber), THW: 7/8 (Ekberg scheitert an Asheim) – Spielfilm: 0:1, 2:2, 4:3 (7.), 5:5, 10:5 (21.), 12:6, 13:7, 13:9– 14:9, 16:11, 17:13 (35.), 19:16 (42.), 21:16, 25:20, 26:23 (55.), 27:25 (59.), 29:25 – Zuschauer: 1534 in der Merkur-Arena in Lübbecke.

Auch im zweiten Durchgang fand der THW Kiel weder zu seinem Tempospiel noch irgendwie zueinander. „Keiner hat bei uns die Verantwortung übernommen“, schimpfte Jicha später. Stattdessen drehte Lübbecke weiter auf, hatte in Lutz Heiny (sechs Tore) und Skroblien (acht Treffer) Energieposten, denen nie die Luft auszugehen schien – auch wenn der TuS die gesamte Partie mit nur acht Feldspielern bestritt.

Das sichtlich verunsicherte Kieler Starensemble wirkte völlig überfordert. Nachdem Rezar gegen Weinhold und Ekberg pariert hatte und Lübbecke mit 22:16 in Front lag, ordnete der stetig an der Seitenlinie keifende Jicha in einer Auszeit „komplett all in“ an. Allein, es nützte nichts. Die Kieler rieben sich in Zweikämpfen auf, kassierten Zeitstrafen, scheiterten am starken Ersatz-Innenblock der Lübbecker, bestehend aus Dräger und dem erst 20-jährigen Marek Nissen.

Jicha: „Das ist nicht akzeptabel“

Zwar kamen Sagosen und Co. eineinhalb Minuten vor Schluss durch einen Ekberg-Gegenstoß noch mal auf 27:25 heran. Doch anschließend spielte der Schwede einen Ball in die Hände von Dräger – in Kombination mit Skrobliens daraus resultierendem Treffer zum 28:25 das Ende aller Kieler Hoffnungen auf einen wichtigen Punkt im Meisterrennen.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus dem haben sich die Kieler mit nun sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Magdeburg und fünf auf die Füchse Berlin zunächst verabschiedet. Der THW hat sogar nur noch einen dünnen Punkt Vorsprung vor dem Viertplatzierten HSV Hamburg.

„Das war ein verdienter Sieg für Lübbecke“, musste Duvnjak schließlich zugeben. Und Jicha sagte: „Über die Meisterschaft müssen wir uns jetzt erst mal keine Gedanken machen.“ Der Tscheche sprach von Wut und Enttäuschung und kritisierte seine Mannschaft scharf: „Was ich hasse, ist, wenn man nach Ausreden sucht und sich davon beeinflussen lässt. Wir hatten viel Unruhe, auch aus privaten Gründen. Aber das ist nicht THW-like. Manche müssen sich definitiv hinterfragen. Das ist nicht akzeptabel. Und das werden die Spieler zu spüren bekommen.“