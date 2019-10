Canayer "Nie Gefühl, dasselbe zu tun"

Montpellier

Sie saßen bei allen bisherigen Begegnungen zwischen Montpellier und dem THW Kiel auf der Bank. Welches war die schönste?

Patrice Canayer: Einmal, 2011, haben wir den THW in Kiel geschlagen. Mit einem Tor Vorsprung. Das war ein besonderer Moment, denn das passiert ja nicht oft. Aber jedes Auswärtsspiel in Kiel ist besonders. Es macht Spaß, weil das Publikum so fachkundig und leidenschaftlich ist.

Es ist Ihre 25. Saison als Trainer in Montpellier. Haben Sie nie darüber nachgedacht, den Verein zu wechseln?

Doch, der Gedanke kam schon mal auf. Aber ich habe in Montpellier immer eine Vertragsverlängerung angeboten bekommen. Das Handball-Projekt in Montpellier entwickelt sich konstant weiter. So hatte ich nie das Gefühl, immer dasselbe zu tun.

Nach dem Champions-League-Sieg 2018 hatte Ihre Mannschaft in der vergangenen Spielzeit einige Probleme. Wie kam das?

Es ist immer schwer, nach einem großen Erfolg nachzulegen – vor allem, wenn er nicht eingeplant ist. Vielleicht hätten wir früher den Umbruch einleiten müssen. Wir sind in jedem Spiel als europäische Champions angetreten. Aber wir waren nicht stark genug, diese Erwartungen zu erfüllen.

Was ist das Ziel für diese Champions-League-Saison?

Wir wollen mindestens das Achtelfinale erreichen.

Wie beurteilen Sie die bisherige Arbeit von Filip Jicha als Trainer in Kiel?

Filip war ein großer Spieler und hat schon in seinem Jahr als Co-Trainer wichtige Erfahrungen gesammelt. Er geht die Aufgabe mit Demut an, dazu beglückwünsche ich ihn. Angesichts der Leistungen seiner Mannschaft macht er einen sehr guten Job.

Was für ein Spiel erwarten Sie gegen den THW Kiel?

Ich erwarte ein Aufeinandertreffen zweier großer Klubs und eine große Show im der Sud de France Arena.

Lesen Sie hier mehr über den THW Kiel.