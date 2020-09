Berlin

Der Schwede kam im Angriff von Beginn an zum Einsatz und steuerte damit nach seinem Fingerbruch erstmals wieder mehr als Siebenmeter-Würfe zum THW-Kiel-Spiel bei. Ein kleiner Schritt hinaus aus der Verletzten-Misere der Kieler Ausßenspieler. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi äußerte zudem die Hoffnung, dass auch Rune Dahmke beim Pflichtspiel-Start in der Champions League am Donnerstag in Zagreb seine muskulären Probleme überwunden haben wird. Für Ekberg-Backup Sven Ehrig (Muskelfaserriss) prognostizierte der Österreicher hingegen noch eine weitere Ausfallzeit von "zwei bis drei Wochen".

Die Partie, bei der auch Bundestrainer Alfred Gislason vor Ort war, startete mit einigen Unsicherheiten auf beiden Seiten. Dann aber gaben schnell die Zebras den Takt vor. Ekberg fügte sich sofort wieder gut ein, sorgte mit einem sicher verwandelten Siebenmeter und nach 14 Minuten mit einem sehenswerten Kempa-Anspiel auf Sander Sagosen für zufriedenes Nicken bei seinem Trainer Filip Jicha.

THW Kiel dominiert mit Tempo

Zu diesem Zeitpunkt dominierten die Kieler die Partie, führten mit 8:5. Auch wenn der THW Kiel deutlich besser ins Tempospiel kam als die Gastgeber und mit Dario Quenstedt im Tor einen sicheren Rückhalt hatte, spiegelte der Halbzeitstand von 13:12 für die Zebras das gefühlte Kräfteverhältnis auf der Platte nicht wider. Kurz vor der Pause hatten Dejan Milosavljev mit einer Doppelparade gegen Sander Sagosen und Miha Zarabec, der auf Linksaußen aushalf, sowie eine Kieler Unterzahl (Zeitstrafe gegen Weinhold) den Füchsen den erneuten Anschluss ermöglicht.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bejubelten die rund 450 geladenen und mit großem Corona-Abstand auf der Tribüne verteilten Fans in der Max-Schmeling-Halle das Comeback von Ex-Nationalspieler Simon Ernst nach dessen dritten Kreuzbandriss.

Die Kieler haderten nach Wiederanpfiff zunächst mit ihrer Chancenverwertung, ließen die Füchse auf 16:14 (36.) wegziehen. Dann übernahmen Duvnjak und Sander Sagosen Verantworten und beendeten den Füchse-Zwischenspurt. Mit vielen Stopfouls verhinderten die Zebras echten Spielfluss bei den Füchsen.

Konzentration lässt nach

Und auch wenn Tempo und Konzentration im letzten Viertel der Partie auf beiden Seiten nachließen, konnten die Kieler sich auf ihre individuelle Klasse verlassen. Niklas Landin entschärfte einen Siebenmeter von Hans Lindberg, Sagosen bediente Wiencek mustergültig zum 21:19 (47.) und als Rechtsaußen-Aushilfe Bevan Calvert per Gegenstoß zum 23:18 (49.) traf, nahm der neue Füchse-Trainer Jaron Siewert in seinem ersten Heimspiel die nächste Auszeit.

Mit einer offensiveren 5:1-Abwehr und einem starken Milosavljev im Tor kämpften sich die Füchse aber kurz vor Schluss noch einmal bis auf einen Treffer heran - mehr ließen die Zebras fünf Tage vor ihrem Pflichtspiel-Start im kroatischen Zagreb (Donnerstag, 18.45 Uhr, DAZN) in der Champions League nicht zu.

“Natürlich hat man gesehen, dass wir noch einige Fehler in der Feinabstimmung gemacht haben“, sagte THW-Trainer Filip Jicha nach dem Spiel. „Aber wir stehen am Anfang der Saison, deshalb machen wir diese Spiele. Dass wir uns gegen einen Meister-Kandidaten so präsentiert haben, ist gut. Und es war schön, dass wir unsere Auswärtsspiel-Abläufe testen konnten.“

Neben dem Sieg sorgte auch eine Nachricht aus der schleswig-holsteinischen Staatskanzlei bei den Zebras für Hoffnung mit Blick auf den baldigen Saisonstart: Die von Ministerpräsident Daniel Günther angekündigten Lockerungen, die bis zu 25-prozentige Zuschauer-Auslastung bei Hallensportarten in Aussicht stellen sorgten für Freude im THW-Lager.

Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagte am Rande der Partie bei Sportdeutschland.tv: "Unser Hygienekonzept, in das wir viel Arbeit gesteckt haben, ist fertig. Wir werden Anfang der Woche auf der Geschäftsstelle die Köpfe zusammenstecken und überlegen, wie wir unter bestmöglichen Bedingungen die höchstmögliche Zuschauerzahl in die Halle bekommen."

Die Statistik

Füchse Berlin: Genz (n.e.), Milosavljev (1.-60., 17/1 Paraden); Ernst, Holm, Gojun, Andersson (4), Lindberg (2/1), Freihöfer (1), Michalczik, Chrintz (3/2), Matthes (3), Kopljar (5), Koch (1), Marsenic (4), Drux (2)

THW Kiel: Landin (31.-60., 7/1 Paraden), Quenstedt (1.-30., 7 Paraden); Duvnjak (4), Sagosen (5), Reinkind (4), Weinhold (2), Wiencek (3), Ekberg (2/2), Wäger, Zarabec (2), Schmidt, Calvert (1), Horak, Pekeler (3);

Zeitstrafen: Füchse: 2 (Marsenic (13.), Koch (26.)) / THW: 3 (Weinhold (28.), Pekeler (44.), Wiencek (60.))

Siebenmeter: Füchse: 4/3 ( Landin hält Lindberg (46.)) / THW: 3/2 (Milosavljev hält Ekberg (35.))

Zuschauer: 450 (Max-Schmeling-Halle, Berlin)

