Der THW Kiel hat seine Wetzlar-Schwäche besiegt und wichtige Zähler in der Handball-Bundesliga eingefahren: Am Donnerstag siegten die Zebras vor Rekord-Heimkulisse in dieser Saison mit 27:24 (13:8), weil Niklas Landin einmal mehr im Tor glänzte und 20 Paraden verzeichnete.