Kiel

Keinen Schönheitspreis gewonnen, Feuerwehr gespielt, am Ende zwei Punkte eingefahren: Der THW Kiel hat am Sonntagnachmittag die MT Melsungen in der Handball-Bundesliga mit 27:25 (12:10) bezwungen. Durch den Sieg bleiben die Zebras voll auf Kurs Champions-League-Qualifikation.

Dort, wo bei den Nordhessen das Verletzungspech der vergangenen Wochen seine böse Fratze zeigt, wo Kastening, Gomes, Jonsson, Lemke zum Zuschauen verdammt sind, schließt die Melsunger Abteilung „Jugend forscht“ die Lücken. MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo gehen die Möglichkeiten aus. Seine Alternativ-Optionen an diesem Tag sind 17 Jahre alt und heißen Manuel Hörr und Florian Drosten.

Der THW Kiel indes will – angesichts des Magdeburger Sieges gegen die Füchse Berlin am frühen Nachmittag – einen großen Schritt in Richtung Champions League machen, will Platz zwei zementieren, Zweifel zerstreuen. Die Zebras starten dieses Vorhaben mit Miha Zarabec, Harald Reinkind und Domagoj Duvnjak im Rückraum bis zum 5:2 (7.) mit Elan und Niclas Ekbergs Sicherheit vom Siebenmeterstrich. Zunächst soll es die offensive 3:2:1-Deckung richten, später stellt die defensivere 6:0-Variante noch viel besser die Melsunger Wege an den Kreis zu.

Endgültig gute Gefühle verbreitet schließlich eine gegentorlose Phase zwischen dem 7:6 (18.) und 12:6 (27.), in der sich wuchtiges „Eins gegen Eins“, Schlagwurffinesse und aufmerksame Abwehrarbeit auf Seiten des Gastgebers zu etwas ganz Stabilem mischen. THW-Trainer Filip Jicha wechselt gleich blockweise, bringt Nikola Bilyk, Sven Ehrig, Magnus Landin, Pavel Horak, will Müdigkeit rausrotieren. Melsungens Nationalspieler Kai Häfner wird später sagen: „Ein Kieler Klassiker – das hätte hier ein Desaster für uns werden können.“

THW Kiel – MT Melsungen 27:25 (12:10) THW Kiel: N. Landin (1.-45. und ab 55. Minute/8 Paraden), Quenstedt (45.-55./1) – Ehrig 1, Duvnjak 3, Sagosen n.e., Reinkind 3, M. Landin 2/1, Weinhold 5, Wien­cek, Ekberg 7/3, Ciudad n.e., Dahmke 1, Zarabec 3, Horak, Bilyk, Pekeler 2. MT Melsungen: Heinevetter (1.-55. Minute/ 9/2 Paraden), Simic (ab 55./1) – Maric n.e., Kühn 8, Reichmann 4/3, Kunkel, Drosten n.e., Arnarsson 1, Allendorf 3, Kalarash 1, Häfner 2, Hörr n.e., Petersson 2, Fuchs 1/1, Pavlovic 3, Kuntscher n.e. Schiedsrichter: Thöne/Zupanovic (Berlin) – Strafminuten: THW 2 (Bilyk), MT 2 (Reichmann) – Siebenmeter: THW 6/4 (Ekberg und M. Landin scheitern an Heinevetter), MT 4/4 – Spielfilm: 2:0, 5:2 (7.), 7:4, 7:6 (18.), 12:6 (27.), 12:10 – 14:13, 15:15 (37.), 16:17 (42.), 20:21, 23:21 (51.), 26:23 (56.), 27:25 – Zuschauer: 9881 in der Wunderino-Arena in Kiel.

Und dennoch: Wie ein Schwelbrand lauert die Gefahr gegen ausgebuffte Hessen im Verborgenen. Weil Ekberg doppelt an Silvio Heinevetter im Tor scheitert (8.), Patrick Wiencek (13.), Duvnjak (13.), Reinkind (23.) und Ehrig (24.) den Gehäuse-Test machen. Und weil Melsungen sich nicht abschütteln, nicht demoralisieren lässt, eine starke Schlussphase des ersten Abschnitts mit einem 4:0-Lauf krönt, Kiel halbherzig angreift, steht es nicht 15, 16, 17:8 zur Pause, sondern 12:10. „Wir machen uns extrem selbst das Leben schwer – gefühlt müssten wir doch zur Pause mit sechs, sieben Toren führen“, findet auch THW-Linksaußen Rune Dahmke.

Nach Wiederanpfiff wird der Schwelbrand schnell zu offenem Feuer. Eben noch drohendes Desaster, jetzt (Häfner): „Plötzlich können wir hier fast Punkte mitnehmen.“ Häfner selbst und der gut aufgelegte Shooter Julius Kühn bereiten der Kieler Deckung Kopfzerbrechen. Kühn, Kühn, Häfner, Häfner, Kühn, Kühn – beim 16:17 (42.) gehen die Gäste erstmals in Führung, versuchen sich im Überzahlspiel mit dem siebten Feldspieler, lassen auch Niklas Landin im Kieler Tor nicht mehr zur Geltung kommen.

Jicha „gönnt“ dem Dänen eine Auszeit auf der Bank (45.-55. Minute), lässt mit Steffen Weinhold über weite Strecken einen Linkshänder auf der Rückraum-Mitte die Fäden ziehen, weil Sander Sagosen – aufgrund einer schmerzhaften Prellung – geschont wird. Der Norweger kommt an diesem Tag gar nicht zum Einsatz. Gegen schwelende und offene Brandherde müssen also andere „Feuerwehrmänner ran“. Da muss Weinhold sein unverwechselbares Individualkönnen aufblitzen lassen, muss Ekberg schnell schalten und ins leere Tor treffen, muss Reinkind Maßarbeit abliefern – 23:21 (51.). „Wir machen die entscheidenden Bälle nicht rein, darum gewinnt Kiel am Ende verdient“, sagt Kai Häfner.

So kommt Niklas Landin in der 55. Minute von der Bank zurück, pariert sofort stark gegen Michael Allendorf, tritt gegen Tobias Reichmann das gegnerische Feuer weiter aus (58.), sorgt Weinhold mit dem wichtigen 27:24 für die Entscheidung (59.). „Wir hauchen Melsungen wieder Leben ein, das war“, so Rune Dahmke, „völlig unnötig“. Feuer gelöscht, Punkte eingefahren, am Montag gönnt Filip Jicha seinen Schützlingen einen Tag mit „individuellem Training, damit sie sich nach vier Spielen in acht Tagen mal nicht sehen müssen“. Am Donnerstag (19.05 Uhr) muss der THW Kiel in der Liga beim SC DHfK Leipzig antreten.