Es ist gut, dass Sander Sagosen kein Fußballer geworden ist. Als der Handball-Star des THW Kiel am Sonntag Sekunden vor Ende des Finals gegen den SC Magdeburg ansetzte, den Ball angesichts des 28:21 (12:13)-Siegs der Zebras gen Arena-Dach zu kicken, trat er fulminant daneben. Es kümmerte den Norweger wenig, hatte er doch zuvor insgesamt 15 Treffer in Halbfinale und Finale zum zwölften Pokalsieg der Kieler beigesteuert. Sagosen war der beste Torschütze des Final Fours. Und an diesem Sonntag überglücklich.

„Das ist noch schöner, als ich es mir erträumt hatte“, schwärmte der Norweger sektgetränkt nach Siegerehrung und Bad in der Kieler Fan-Menge. „Ich habe das noch nie erlebt, so ein Finale vor diesem Publikum. Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft, den Verein, diese Stadt und was wir heute vor dieser Kulisse und mit dieser Stimmung gemacht haben. Das war unfassbar cool und ich bin sehr, sehr glücklich.“

THW Kiel erstickte Magdeburger Erfolgsrezept

Sagosen war ein Teil des kollektiven Freudentaumels. Aber nicht der einzig Herausragende in diesem denkwürdigen Finale, in dem THW-Trainer Filip Jicha zum zweiten Mal innerhalb eines Monats bewies, dass er mit seinen Spielern ein System ertüftelt hat, das besser – weil vielseitiger – ist, als der Magdeburger Tempohandball und das systematische Siebenmeterschinden, das die Zebras hochkonzentriert ausbremsten.

Sie taten es vor allem mit einer grandiosen Abwehr. Dirigiert von Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek im Zentrum, die in der zweiten Halbzeit nur noch neun Tore zuließen. Und mit Magnus Landin und Steffen Weinhold auf den Halbpositionen, die irgendwann nach der Pause die zunächst schwer zu greifende Stürmerfoul-Linie der Schiedsrichter Fabian Baumgart und Sascha Wild verstanden.

Chaotische erste Halbzeit zieht sich und endet mit Wortgefechten

Sie hatte ihren Anteil daran, dass die erste Halbzeit phasenweise chaotisch verlief, sich durch Unterbrechungen und Diskussions-Pausen auf ganze 46 Minuten erstreckte. Beim 9:6 (20.) hatten sich die Kieler erstmals etwas abgesetzt, kassierten anschließend aber einen 0:5-Lauf, weil sie oft an SCM-Keeper Jannick Green scheiterten.

THW Kiel – SC Magdeburg 28:21 (12:13) THW Kiel: N. Landin (1.-60./ 14 Paraden), Quenstedt (n.e.) – Ehrig n.e., Duvnjak 1, Sa­gosen 8, Reinkind 1, M. Landin 1, Weinhold 2, Wien­cek 1, Ekberg 4/2, Ciudad, Dahmke 2, Zarabec 2, Horak, Bilyk, Pekeler 6. SC Magdeburg: Green (1.-44./6), Jensen (45.-54./1) – Chrapkowski 1, Musche, Kristjánsson 1, Pettersson 4, Magnusson 7/2, Hornke, Weber 4, Gullerud 1, Mertens 1, Saugstrup 2, O’Sullivan, Bezjak, Smits, Damgaard. Schiedsrichter: Fabian Baumgart/Sascha Wild (Altenheim/Elgersweiher) – Strafminuten: THW 8 (M. Landin, 2x Pekeler, Weinhold), SCM 6 (Chrapkowski, Weber, Gullerud) – Siebenmeter: THW 2/2, SCM 2/2 – Spielfilm: 0:1, 3:2, 9:6 (20.), 9:11 (26.), 11:11, 12:13 – 12:14, 15:16 (35.), 17:17, 20:18 (45.), 22:19, 27:20 (57.), 28:21 – Zuschauer: 13 200 in der ausverkauften Barclays-Arena in Hamburg,

Nach dem 11:9 der Magdeburger, die im Halbfinale am Sonnabend beim 30:22 wenig Probleme mit dem HC Erlangen hatten, übernahm Sagosen die Abschluss-Verantwortung – und auch die Rolle des Prellbocks, um den SCM-Angriff zu stoppen. Sein Zweikampf mit Omar Ingi Magnusson wurde auf Rot-Verdacht überprüft – und bestand den Videobeweis mit dem Urteil „erlaubte Härte.“

Magnus Landin als Wunderwaffe in der Abwehr

Mit erhitzten Gemütern, Wortgefechten und geballten Fäusten sowie dem knappen THW-Rückstand von 12:13 ging es in die Pause. Es folgte ein Schachzug, der die Kieler Defensive endgültig auf Extraklasse-Niveau hob: Linksaußen Magnus Landin trat offensiv auf Magnusson heraus. Der beste Torschütze der Liga war in diesem Finale phasenweise wie abgemeldet. Seinen eigenen Anteil daran redete Landin klein. „Wir hatten ja gerade erst gegen Magdeburg gespielt (30:25-Sieg in der Liga vor vier Wochen, d. Red.). Ich hatte das also noch ganz gut präsent. Aber insgesamt hat unsere Abwehr sehr gut funktioniert“, sagte der Däne. Lob gab es von Trainer Jicha. „Magnus ist ein außergewöhnlicher Handballer und besonderer Mensch. Ein richtiger THW-Spieler. Es war schon geplant, dass er heute dort steht.“

Und dahinter stand noch ein Landin. Niklas, der einmal mehr Fans und Gegner in Staunen versetzte und nicht nur zum besten Torwart der Endrunde, sondern auch gleich zum MVP (Most Valuable Player) gekürt wurde. Seine 14 Final-Paraden fügten sich ins Puzzle des beeindruckenden Pokalsiegs, bei dem der SCM, des eigenen Tempospiels beraubt, laut Trainer Bennet Wiegert auch die „gnadenlose Effektivität“ des Kieler Angriffs anerkennen musste, in dem auch Hendrik Pekeler mit sechs Toren aus sechs Versuchen herausragte.

Tags zuvor hatten die Kieler in der Halbfinal-Neuauflage des Vorjahres gegen den TBV Lemgo Lippe eine umkämpfte Partie mit 28:26 (12:12) für sich entschieden. „Das hat uns viel Kraft geraubt, deshalb haben wir heute von Anfang an mit sieben Feldspielern gespielt“, erklärte Jicha, der „einen enormen Hut“ vor seiner Mannschaft zog. „Ich bin unglaublich stolz. Das war eine Energieleistung, eine Willensleistung und eine hochqualitative Leistung. Das ist gerade schwer in Worte zu fassen, was ich durchmache. Es war ein sensationelles Wochenende.“

Dahmke übernimmt das Feier-Zepter

Rückenwind erhoffen sich die Kieler vom Pokalsieg auch für den Liga-Endspurt bei dem sie am Donnerstag die HSG Wetzlar empfangen. Doch zunächst sollte der Pokal gefeiert werden. Nicht nur mit dem obligatorischen „Humba Tätärä“, das Rune Dahmke direkt nach der Siegerehrung mit der Fankurve anstimmte. „Die Jungs haben morgen frei“, verkündete Jicha mit einem Augenzwinkern.

Und während die meisten seiner Spieler zunächst im Unklaren waren, was die Abendplanung anging (Niklas Landin: „Nichts ist geplant, das ist manchmal besser.“), wusste Sander Sagosen immerhin, an wen er sich wenden musste: „Rune ist das Party-Komitee, der wird das schon regeln“, sagte er und verschwand lachend in der Kabine. Erstmals in seiner Titelhamster-Karriere auch als DHB-Pokalsieger.