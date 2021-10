Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Bundesliga seinen ersten Punkt verloren. Die Zebras trennten sich am Sonntag von den Füchsen Berlin mit 28:28 (14:14) und bleiben damit Zweiter vor den Hauptstädtern. In den letzten zwei Minuten verspielten die Kieler eine Zwei-Tore-Führung.