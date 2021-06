Hamburg

Niclas Ekberg sank zu Boden, hielt sich die Hände vors Gesicht, während eine euphorisierte Mannschaft des TBV Lemgo am Kieler Rechtsaußen auf ihren Torwart zusprintete, um Peter Johannesson zu herzen.

Der Keeper des Tabellenelften hatte mit 14 Paraden einen Riesenanteil daran, dass der TBV, zuletzt 2002 für das Final Four qualifiziert, den Titelverteidiger aus Kiel an diesem Abend geschlagen hatte.

Und nicht nur das: Zunächst schien in diesem Halbfinale alles nach Plan der Kieler zu laufen.

Schon vor dem Anpfiff machten die Fans des THW Kiel klar, wer in der Barclaycard-Arena die Vormachtstellung beansprucht: Alle 210 Tickets aus dem Kieler Kontingent waren vergriffen, die "weiße Kurve" mit über 500 Papp-Fans aus der Geisterspiel-Kulisse der Wunderino-Arena aufgefüllt - so voll war keiner der anderen drei Fanblöcke. Bis zu 2000 Zuschauer hätten kommen können, rund 1600 Karten waren bis zum Anpfiff des ersten Halbfinals verkauft worden.

Die Zebra-Anhängerinnen und Anhänger hatten schon vor Beginn der Partie Grund zum Jubeln: Kreisläufer Patrick Wiencek wärmte sich mit den Kielern auf, nur drei Wochen nach seinem Wadenbeinbruch bereit für einen Kurzeinsatz.

Ein 4:0-Lauf des THW Kiel sorgt für ein Polster

Zunächst nahm der Nationalspieler aber auf der Bank Platz. Auch ohne ihn im Mittelblock stellten die Kieler eine sichere Abwehr, die durch Domagoj Duvnjak an der Spitze in der 13. Minute bereits den vierten Ballgewinn verzeichnete. Allerdings: Der Rückenwind von den Rängen reichte zunächst nur für die Abwehrarbeit, die direkt vor der eigenen Fan-Kurve stattfand.

Je dichter die Lemgoer Fans auf der gegenüberliegenden Seite rückten, desto schwerer taten sich die Zebras, scheiterten in der Anfangsphase mehrfach frei an TBV-Keeper Peter Johannesson, sodass der Spielstand beim 5:5 (13.) noch ausgeglichen war.

Dann aber legte der THW Kiel einen 4:0-Lauf innerhalb von vier Minuten hin - befeuert von Lemgoer Fehlern im Angriff. TBV-Coach Florian Kehrmann stoppte ihn mit einer Auszeit. Doch auch sein Winkelzug mit der Rückkehr von TBV Veteran Christoph Theuerkauf (37) am Kreis, in der Saison nach seinem Karriereende eigentlich längst nur noch Jugendkoordinator des Klubs, brachte keinen Erfolg.

Sein Kieler Gegenüber Filip Jicha indes begann nun die Schon-Rotation im 29. Spiel der Zebras seit ihrer Corona-Quarantäne im Februar. Zum Vergleich: Die Lemgoer absolvierten im selben Zeitraum gerade einmal 15 Partien.

Wiencek-Comeback und starke Landin-Paraden

Die beinahe doppelte Spielzeit in den Beinen war den Kielern zunächst nicht anzumerken. Mit dem 10:6-Vorsprung im Rücken feierte Patrick Wiencek (17.) sein (Kurz-) Comeback, kam vor allem im Angriff zum Einsatz.

Und dort lief es nun. Miha Zarabec sorgte für Verwirbelungen in der TBV-Deckung, Sander Sagosen erhöhte auf 14:8 (24.) und im Tor verhinderte Niklas Landin mit acht starken Paraden gegen teilweise völlig freie Lemgoer Werfer, dass es bis zur Pause noch einmal spannend wurde.

Als der Welthandballer zum wiederholten Male Dani Baijens im Lemgoer Überzahl-Spiel einen Wurf abkaufte, nutzte Steffen Weinhold das verwaiste TBV-Tor zur ersten Kieler Sieben-Tore-Führung, die bis zum 18:11 zur Pause Bestand hatte.

THW Kiel wackelt nach der Pause

Anschließend leisteten sich die Kieler eine kurze Phase mit einigen wackeligen Abschlüssen. Nacheinander scheiterten Sagosen, Zarabec und Sven Ehrig an Peter Johannesson im TBV-Tor - oder dem Block davor. Nach Lemgos 14:18 durch Jonathan Carsbogard brach Steffen Weinhold die fünfminütige Kieler Torflaute - und schon war der THW Kiel wieder in der Spur, so schien es.

Landin parierte frei gegen Carlsbogard, Anders Cederholm warf ebenfalls unbedrängt einen Ball direkt in die Fänge von Domagoj Duvnjak - der nichts Besseres damit anzufangen wusste, als ihn per Gegenstoß zum 21:14 (36.) ins gegnerische Tor zu tragen.

Doch Lemgo wollte sich nicht geschlagen geben. Ein Doppelschlag von Bjarki Mar Elisson hielt die Lipperländer in Schlagdistanz. Und als Sagosen sich zweimal in der erstarkten TBV-Abwehr verhedderte, den Ball verlor und Gedeon Guardiola gedankenschnell ins verwaiste THW-Tor zum 22:24 warf (46.), erwachte auch der Lemgoer Fanblock wieder zum Leben.

Ekberg setzte seinen Siebenmeter an die Latte, ein Missverständnis zwischen Sagosen und Zarabec nutzte Baijens zum 26:27-Anschluss (54.). Der norwegische Superstar Sagosen versuchte das Glück nun zu erzwingen, scheiterte aber erneut an Johannesson. Und dieses Mal ließ Lemgo sich den Ausgleich nicht mehr nehmen - Elisson verwandelte von der Siebenmeterlinie zum 27:27 (54.).

Nun gab es doch noch ein Pokal-Drama: Baijens warf übers THW Tor, Jicha nahm Sagosen im Angriff vom Feld, die Fans hielt es nicht mehr auf den Sitzen - und Peter Johanesson schickte sich an, der Matchwinner zu werden. Mit seiner zwölften Parade vereitelte er einen Treffer von Hendrik Pekeler und vier Minuten vor Schluss warf Elisson Lemgo erstmals in Führung.

Dem THW Kiel schien nun das Pech an den Fingern zu kleben. Zarabec scheiterte an Johannesson, Wiencek am Pfosten. 27 Sekunden blieben den Zebras schließlich, um die 29:28-Führung des TBV noch auszugleichen und sich in die Verlängerung zu retten.

In der Liga wartet der SC Magdeburg

Den Kielern bleibt bis zum Saisonende nun noch eine Titelchance: In der Bundesliga stehen sie mit einem Minuspunkt Vorsprung vor ihrem Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt. Am Dienstag müssen sie allerdings im schweren Auswärtsspiel beim SC Magdeburg antreten, der kürzlich den EHF-Pokal gewann.