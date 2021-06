Ludwigshafen

Nebel aus der Maschine, deutlich über 100 Dezibel aus den Lautsprechern und Anfeuerungsrufe aus 540 Kehlen - mit dieser Kulisse bekamen es die Handballer des THW Kiel auf ihrer vorletzten Auswärtsfahrt der Saison in Ludwigshafen zu tun.

"Lasst die Eulen schrei'n, wir wollen Meister sein", sangen die Fans des Tabellen-17. ungeachtet der Tatsache, dass die Mannschaft von Trainer Ben Matschke bis zum 27. Juni einzig und allein das Ziel Klassenerhalt verfolgt.

Meister-Ambitionen allerdings, die hat der THW Kiel - und seit dem Patzer von Nordrivale SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin auch wieder einen Punkt Vorsprung im Titelrennen.

Eulen starten mit viel Esprit

Doch das Eulen-Lied geht noch weiter, enthält unter anderem die Zeile "Eulen greifen an mit Mut, unsre Taktik ist gut" - und das stimmte auch an diesem Sonntag.

Beherzt griff die Abwehr um Kapitän und Defensiv-Boss Gunnar Dietrich zu, machte es den Kielern aus dem gebundenen Spiel heraus schwer. Hendrik Wagner und Co. hingegen warfen beflügelt von der Kulisse in der "Ebert-Hölle" viel Esprit in jede Aktion, gingen mit 5:3 in Führung, weil die THW-Werfer mehrfach an Eulen-Keeper Martin Tomovski scheiterten.

Pekeler muss auf die Zähne beißen

Vor allem Sander Sagosen (2/1 Tore aus sechs Versuchen in der ersten Hälfte) hatte kein Wurfglück. Leichte Tore mussten her, der Kieler Chefcoach Filip Jicha stellte die Abwehr auf die 3:2:1-Variante mit Domagoj Duvnjak um. Das half. Einerseits dabei, die Eulen zu verwirren. Andererseits dabei, den Lauf-Aufwand für einige Zebras zu verringern. Wer einen Eindruck vom Grad der Erschöpfung der THW-Spieler bekommen wollte, musste nur Hendrik Pekeler beobachten.

An Tempospiel mit dem Kreisläufer war allein schon deshalb nicht zu denken, weil er sich, an Sportler-Maßstäben gemessen, im Zeitlupentempo an den gegnerischen Kreis schleppte. Pekeler musste auf die Zähne beißen, denn sein Positionskollege Patrick Wiencek hatte sich zwar sein Sport-Dress angezogen, nach einem Schlag aufs zuvor gerade von einem Bruch genesenen Wadenbein war sein Einsatz aber ausgeschlossen.

Achse Zarabec-Pekeler brilliert

Von der Bank aus verfolgte er, wie seine Teamkollegen die Eulen zehn Minuten lang am Torewerfen hinderten und nun selbst ab und zu zu Gegenstoß-Treffern kamen. Auch wenn Magnus Landin und Co. einige freie Würfe liegen ließen, zogen sie bis zur 22. Minute auf 9:5 davon. In dieser Phase hatte sich auch Pekeler warmgelaufen, wurde von Miha Zarabec mustergültig am Kreis bedient.

Nun aber hatten sich die Eulen von der Abwehr-Umstellung erholt. Und ihr Rechtsaußen Alexander Falk kehrte aufs Feld zurück. Er war zuvor Magnus Landin auf den Fuß getreten, umgeknickt und für einige Minuten ausgefallen. Nun verkürzte er auf 9:11.

Drei-Tore-Vorsprung zur Pause

Auch das Glück des Tüchtigen war der Mannschaft von Trainer Ben Matschke bei einigen Abprallern hold. Jubel brandete zudem auf, als Jonathan Scholz und Dominik Mappes das 10:12 (30.) per Kempa zauberten. Doch geistesgegenwärtig bugsierte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak den Ball mit der Pausensirene zum 13:10 ins Eulen-Tor. Der THW Kiel kämpfte gegen die schwindenden Kräfte, aber er war auf Kurs.

Das blieb auch nach der Pause so, weil die Achse Zarabec-Pekeler weiterhin reibungslos funktionierte. Als Pekeler zum 18:14 (40.) traf, erzielte er bereits sein fünftes Tor in ebenso vielen Versuchen, war trotz aller Belastung zu diesem Zeitpunkt bester Schütze auf dem Feld.

Landin hält Zebras den Rücken frei

Nun neigte sich auch das Torhüter-Duell zugunsten von Niklas Landin (10 Paraden). Der Däne zog erst Falk, dann Wagner den Zahn, vorne erhöhten der ebenfalls starke Weinhold und einmal mehr Pekeler auf 20:14 (43) - die Eulen sammelten sich zur Auszeit und versuchten mit einem Torwartwechsel von Tomovski auf den 44-jährigen Gorazd Skof einen Stich zu setzen, versuchten es zudem mit einer 5+1-Abwehr.

Doch die Kieler waren spätestens nach dem 24:16 durch Rune Dahmke (50.) nicht mehr nachhaltig aus dem Tritt zu bringen und nahmen letztlich souverän die drittletzte Hürde auf dem Weg zur Meisterschaft. Zwei liegen nun noch vor ihnen.

Countdown: Noch zwei Spiele bis zur Meisterschaft?

Am Donnerstag empfangen die Zebras zu ihrem letzten Heimspiel der Saison den TBV Lemgo (19 Uhr), an dem sie Anfang des Monats im Pokal-Halbfinale gescheitert waren. Die letzte Auswärtsfahrt führt sie dann am nächsten Sonntag wieder in die Metropol-Region Rhein-Neckar. Das Saison-Finale bestreiten sie bei den Rhein-Neckar Löwen (15.30 Uhr) in Mannheim.