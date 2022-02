Der THW Kiel hat seinen Fünf-Städte-Marathon mit makelloser Bilanz beendet. Am Sonntag gewannen die Zebras in der Handball-Bundesliga nach starker erster Halbzeit bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 29:23 (18:10) und wahrten damit ihre weiße Weste. Auch Chefcoach Filip Jicha war wieder an Bord.