Kiel

Land unter in Kiel am Sonnabendabend. Nach Innen- und Außengastronomie schmachtende Menschen verputzen im Platzregen stoisch ihre Burger unter großen Schirmen. Der Himmel öffnet seine Schleusen, und in der Wunderino-Arena steht irgendwie auch die Handball-Bundesliga Kopf. THW Kiel gegen MT Melsungen - nach dem Rückspiel vor einem Monat (32:26 für den THW) folgt nun das Hinspiel. Erst Rück-, dann Hin-? Genau, Sie haben richtig gehört. Denn dieses Hinspiel war am 16. Dezember einer Kieler Quarantäne zum Opfer gefallen.

Lesen Sie auch:THW kann auf Fan-Rückkehr hoffen

Neuer Anlauf an diesem düsteren 22. Mai. Düster auch, weil den Zebras noch das Viertelfinal-Aus in der Champions League in Paris in den Knochen steckt. Den Nordhessen stattdessen die Hinfahrt: Die dauerte im Pfingstverkehr am Freitag bis zur Ankunft am Maritim Hotel Bellevue siebeneinhalb Stunden. Und das Beinevertreten am Sonnabend fiel unter dem norddeutschen Regenwolken-Damoklesschwert entsprechend kurz aus. Am Sonntag nach dem Frühstück geht die Nordtour der MT weiter - Einchecken im Hotel Alte Post in Flensburg. Dort wartet am Pfingstmontag die SG Flensburg-Handewitt.

In Kiel beginnen die Melsunger erstaunlich zahnlos im Angriff. Die Nationalspieler Julius Kühn (3.) und Tobias Reichmann per Siebenmeter (6.) finden schnell in THW-Torwart Niklas Landin ihren Meister. Sander Sagosens kurze One-Man-Show mit drei Toren und ein paar technische Fehler der Gäste - der THW führt mit 8:4 (14.) und 10:6 (19.).

Ehrig kommt früh für Ekberg

Früh bringt THW-Cheftrainer Filip Jicha Rechtsaußen Sven Ehrig für Niclas Ekberg, gönnt Sagosen eine Pause, der von Domagoj Duvnjak ersetzt wird. Und auch sonst beweist der Tscheche ein glückliches Händchen. Harald Reinkind kommt auf das Feld (17.) und trifft sofort zum 9:5. Jicha stellt auf eine offensive 3:2:1-Deckung um, und sofort gelingt Duvnjak der Steal, Sven Ehrig im Gegenzug das 11:8 (24.). Melsungen steht phasenweise gut in der Deckung - zunächst mit Finn Lemke und Arnar Freyr Arnarsson im Innenblock, für den später Marino Maric an Lemkes Seite rückt. Weil auch Silvio Heinevetter im MT-Tor immer besser in die Partie kommt, Ehrig (16.), Duvnjak (20.), Sagosen (28.) entschärft, kurz vor der Halbzeitsirene Maric bedient, steht es zur Pause nur 13:11 für die Kieler. Es bleibt spannend. Zumindest ein bisschen.

Lesen Sie auch:Bleibt Pavel Horak ein weiteres Jahr?

Nach Wiederanpfiff stellt der THW den alten Vier-Tore-Vorsprung wieder her (16:12/34.), hält ihn bis zum 20:16 (43.), tut sich dann seinerseits aber schwer im Positionsangriff, den Regisseur Miha Zarabec schnell gestalten will. Melsungen verschiebt klug mit seinen erst offensiven, dann defensiveren Halben, zwingt die Hausherren zu viel Kraftaufwand. Beim 21:19 (46.) ist die MT wieder in Schlagdistanz.

Die Kieler 3:2:1 in Kombination mit dem Mittel des siebten Feldspielers soll Erleichterung bringen, doch Häfner und Kühn halten Melsungen mit ihren Toren zu zwischenzeitlichen 24:22 (51.) im Spiel. Ist die zweite Heimniederlage des THW gegen Melsungen überhaupt nach dem 25:29 am 9. Dezember 2012 doch noch möglich? Duvnjak hat etwas dagegen (25:22/52.), Sagosen hat etwas dagegen (26:23/54.), Weinhold hat etwas dagegen (27:24/56.). Melsungen kämpft, Kiel glänzt individuell, hält das Drei-Tore-Polster. Dann trifft Timo Kastening von außen, schnappt sich der Nationalspieler einen Sagosen-Fehlpass, trifft ins leere Gehäuse (27:26/57.) und per Siebenmeter (28:27/58.). Spannung!

Die Emotionen kochen hoch. Einzelleistung Sagosen (29:27/59.), Duvnjak fast mit dem Ballgewinn, dann aber doch wieder Kastening zum 29:28 (59.). Noch eine Minute. Noch ein Tor Vorsprung. Heinevetter pariert gegen Weinhold, der THW bleibt in Ballbesitz. Noch 26 Sekunden, Auszeit Kiel. Wer hätte gedacht, dass das hier noch einmal so spannend werden könnte? Niclas Ekberg kommt zum Wurf - Parade Heinevetter, die 14. insgesamt. Auszeit Melsungen, es sind nur noch fünf Sekunden zu spielen. Noch ein Angriff, noch fünf Sekunden zittern. Kai Häfner kommt in Position, wirft, aber Niklas Landin hält. Schlusspfiff! Der THW Kiel gewinnt, verteidigt die Tabellenführung.

Häfner: "Das ist bitter"

Melsungens Kai Häfner sagt nach dem Schlusspfiff: "Das ist bitter nach dem Kampf. Der THW hat mit seiner individuellen Klasse Akzente gesetzt."

Für den THW Kiel ist Pfingsten noch lange nicht vorbei. Am Montag (20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) treten die Zebras beim TBV Lemgo an. "Vielleicht gehe ich morgen noch zum Bäcker und frühstücke, das ist mein Pfingsten", sagte Steffen Weinhold. Der Kieler Linkshänder analysierte: "Wir hatten das Momentum in der ersten Halbzeit auf unserer Seite, hätten mit mehr als zwei Toren Vorsprung in die Pause gehen müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann nicht mehr den Zugriff in der Abwehr. Wir haben uns nach der Niederlage in Paris eingeschworen. Wir haben ja noch zwei große Ziele in dieser Saison."