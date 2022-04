Minden

GWD Minden gegen den THW Kiel, das ist Abstiegskampf gegen Rennen um die Champions-League-Plätze. Beides liegt in der stärksten Liga der Welt, der Handball-Bundesliga, dicht beieinander. Das bekamen die Zebras am Sonntag auf dem Weg zu ihrem lange nicht absehbaren 30:27 (13:14)-Sieg deutlich zu spüren.

Denn in der Mindener Kampa-Halle mit Schulsporthallen-Charme, wo die Teams nur dank provisorisch angebrachter Schilder wissen, wo sie sich umziehen können, wirkt die Königsklasse weit weg. Stattdessen sind Handball-Grundlagen gefragt. Und diese sitzen beim THW Kiel nach zwei spielfreien Wochen nicht mehr so automatisch.

Jichas Plan A geht nicht auf

Schon früh muss Trainer Filip Jicha einsehen, dass sein Plan A an diesem Nachmittag nicht greift. Der Rückraum hat in Abwesenheit des verletzten Sander Sagosen (Muskelfaserriss) unter der Regie von Domagoj Duvnjak und mit Harald Reinkind und Nikola Bilyk akute Ladehemmungen. Dank dreier Treffer von Linksaußen und Geburtstagskind Rune Dahmke (29) liegt der THW Kiel bis zum 5:4 (10.) in Front, dann aber rächt sich die fehlende Spannung im Kieler Spiel hinten wie vorne.

Überhastet sind die Kieler Abschlüsse, die erst Duvnjak und nach zwölf Minuten Miha Zarabec gerne aus dem Unterarm abfeuern. Die aber auch gefundenes Fressen für Mindens Torwart Malte Semisch sind. Das Kreisläuferspiel erstickt die starke GWD-Abwehr um den Mittelblock mit Lucas Meister und Max Janke gleich im Keim. Der THW ist gefangen in den Mühlen des Mühlenkreises.

GWD Minden – THW Kiel 27:30 (14:13) GWD Minden: Semisch (1.-52. Minute/ 9 Paraden), Lichtlein (ab 52. und bei einem Siebenmeter/ 1/1) – Meister 4, Janke 2, Kranzmann n.e., Richtzenhain, Zeitz 4, Korte 1, Thiele n.e., Jukic 1, Holpert n.e., Staar 5, Vignjevic 1, Urban 2/1, Grebenc 4, Darmoul 3. THW Kiel: N. Landin (1.-60. Minute/ 7/1), Quenstedt (n.e.) – Ehrig n.e., Duvnjak 6, Reinkind 6, M. Landin 1/1, Weinhold 5, Wien­cek, Ekberg 5/3, Ciudad n.e., Dahmke 3, Zarabec 1, Horak n.e., Bilyk, Pekeler 3. Schiedsrichter: Sebastian Grobe/Adrian Kinzel (Bochum) – Strafminuten: GWD 10 (Janke, Meister, 2x Richtzenhain, Staar)), THW 6 (Bilyk, Wiencek, Weinhold) – Siebenmeter: GWD 1/2 (Urban scheitert an Landin), THW 4/5 (Ekberg scheitert an Lichtlein) – Spielfilm: 0:1, 3:3, , 4:5 (10.), 8:6, 12:8 (21.), 12:12 (26.), 14:13 – 17:15, 19:19 (42.), 20:22, 22:22, 25:25 (55.), 26:27, 26:29 (59.), 27:30 – Zuschauer: 2136 in der Kampa-Halle in Minden.

Dort liegt auch Lübbecke. Rund 20 Kilometer entfernt hatten die Zebras im Oktober ihre peinliche 25:29-Pleite beim Tabellenschlusslicht und Mindener Lokalrivalen kassiert. Als Max Staar dreimal in Folge per Gegenstoß und von Rechtsaußen trifft und auf 12:8 stellt (21.), werden Kieler Erinnerungen wach. „Filip hatte das vorher ein, zweimal erwähnt, ja“, gibt Dahmke später zu. Der Trainer steht auch jetzt gewaltig unter Strom – und hängt bei so manchem Angriff seiner Zebras verzweifelt über der Bande, traut sich offenbar kaum hinzusehen.

Immerhin: Der Pausenrückstand, damals 9:13, fällt nun in Minden gnädiger aus: 13:14 liegen die Kieler nach 30 Minuten zurück. Jicha will aber keine Parallelen zum Lübbecke-Erlebnis ziehen. „Heute war die Einstellung da, wir hatten Bundesliga-Form.“

Die hat GWD (Jicha: „Minden gehört in die erste Liga“) aber auch. Auch ohne teils langzeitverletzte Reißky, Pehlivan, Pusica, Schluroff und Pieczkowski. Die aufmerksamen Halben in der Deckung provozieren nach Wiederanpfiff ein Kieler Fehlpass-Festival, das Max Staar und Jan Grebnec zum Kontern nutzen. 18:15 (38.) – trotz Siebenmeterparade von Landin gegen Tomas Urban.

Jicha übergibt die Regie im Rückraum an den einzigen Rückraumspieler, der an diesem Abend bis dato an seine Normalform heranreicht: Steffen Weinhold. Das bringt Struktur und zwischenzeitlich die 21:19-Führung durch Reinkind, der die erste Hälfte offenbar abgeschüttelt hat (45.). Doch als Weinhold für zwei Minuten auf der Strafbank brummt, ist der Vorsprung wieder dahin. Dafür sorgen ein Zeitz-Hammer und ein Gegenstoß von Mats Korte nach Fehlpass von Miha Zarabec.

Die Füchse Berlin patzen, der THW Kiel zieht vorbei

Doch angesichts der möglichen Sensation zittern nun auch GWD-Regisseur Amine Darmoul die Hände. Dafür hat Christian Zeitz seine Freude daran, seinem früheren Verein topmotiviert vier Würfe der Marke „Hammer“ zu versetzen. „War ja klar, dass er uns da die Dinger reinschraubt“, sagt Rune Dahmke später. Er kann dabei lachen, weil gerade rechtzeitig auch Duvnjak in der Partie ankommt, die nun ein offener Schlagabtausch ist. Und weil Landin sich drei Minuten vor Schluss als Stoppschild vor Zeitz materialisiert und so Ekbergs Treffer zum 29:26 ermöglicht – die Entscheidung. „Wenn Minden so eine Abwehr spielt, hat es hier jede Mannschaft der Welt schwer“, sagt Jicha, der stolz darauf ist, dass seine Mannschaft sich „durch diesen Kampf durchgebissen“ hat. Er zahlte sich für den THW gleich in doppelter Hinsicht aus: Die Füchse Berlin, Hauptkonkurrent im Rennen um Champions-League-Startplatz zwei, ließen gegen die TSV Hannover-Burgdorf einen Punkt liegen und sind nun punktgleich mit den Kielern. Die grüßen aufgrund des besseren Torverhältnisses von Rang zwei.