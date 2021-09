Düsseldorf

Die Kieler begannen mit einer sicheren Abwehr um Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler im Mittelblock, ließen in der ersten Viertelstunde nur fünf Treffer zu und gingen mit 9:5 in Führung. Für Dynamik im Angriff sorgte insbesondere Harald Reinkind, der zu diesem Zwischenstand drei eigene Treffer und zwei Assists beisteuerte.

Doch nicht alle Zebras waren so cool wie der Norweger. Während TBV-Torwart Peter Johannesson frei gegen Hendrik Pekeler und Sander Sagosen und Regisseur Miha Zarabec parierte, wurden Erinnerungen an die Pleite der Kieler im Pokal-Halbfinale der Vorsaison wach. Anfang Juni hatte Johannesson maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass dem THW die 18:11-Pausenführung entglitt und Lemgo sein „Pokal-Wunder“ feiern konnte.

Landin pariert zwei Siebenmeter

Beim Stand von 12:11 (23.) war die Kieler Führung auf ein Minimum geschrumpft. Den Ausgleich verhinderte Steffen Weinhold. Eben noch an Johannesson gescheitert, eroberte er in der Abwehr den Ball zurück, über Ekberg als Zwischenstation warf Kapitän Domagoj Duvnjak den THW wieder mit zwei Treffern in Führung. Und auch THW-Torwart Niklas Landin sorgte für Beruhigung.

Der Däne hatte sowohl Bjarki Mar Elisson als auch Lukas Zerbe bereits Strafwürfe abgekauft, blieb nun erneut Sieger im Duell gegen Elisson. Das letzte Wort im Keeper-Duell der ersten Hälfte hatte dann aber wieder der TBV: Eine Minute vor der Pause blieb Johannesson Sieger gegen Siebenmeterschütze Niclas Ekberg – und zwar von der Linie und im Nachwurf – sonst hätte die Kieler Pausenführung noch höher als 17:14 ausfallen können.

Applaus für Bilyk-Comeback

Den lautesten Applaus der rund 2000 Zuschauer im PSD-Bank-Dome gab es indes nicht für ein Tor, sondern für die Einwechslung von Nikola Bilyk. Der Kieler Rückraumspieler feierte in der 27. Minute sein Pflichtspiel-Comeback nach über einem Jahr Verletzungspause (Kreuzbandriss). Und auch Rechtsaußen Sven Ehrig meldete sich nach seinem im Trainingslager erlittenen Kapsel- und Bänderanriss wieder zurück.

Johannesson blieb auch die Hauptfigur der zweiten Halbzeit. Allein dreimal parierte der 29-jährige Schwede Würfe von Rune Dahmke. Als er gegen Duvnjak seine 14. Parade verzeichnete, skandierten die Lemgoer Fans auf den Rängen „Jetzt geht’s los!“.

Johannesson treibt Kieler an den Rand der Verzweiflung

In der Tat traf Marcel Timm vom Kreis zum 22:23-Anschluss (43.). Der THW suchte sein Glück immer wieder über den Kreis. Sagosens passgenaue Anspiele auf Pekeler und Wiencek verschafften dem THW beim 25:22 (46.) etwas Luft. Doch immer nur bis zur nächsten Johannesson-Parade. Die 16. feierte der TBV-Keeper gegen Harald Reinkind, die 17. gegen den frei gespielten Pekeler vom Kreis – ungläubiges Kopfschütteln bei Filip Jicha.

Doch anders als im Pokal-Halbfinale taten die Kieler nun alles, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Nach Gedeon Guardiolas 26:27-Anschluss (55.) besiegte Pekeler den Fehlwurf-Fluch, eroberte Duvnjak gegen Frederik Simak den Ball, bejubelte Rune Dahmke seinen ersten Treffer und hielt Landin einen freien Wurf von TBV-Rechtsaußen Lukas Zerbe.

Fast schon wirkte Bilyks Comeback-Treffer zum 30:26 858.) wie die Vorentscheidung. Doch auch der Österreicher erfuhr noch zweimal in kurzer Folge, wie es sich anfühlt, Auge in Auge einem bärenstarken Johannesson gegenüber zu stehen. Ebenso erging es Sven Ehrig. Unfassbare 22 Paraden des Schweden standen am Ende zu Buche.

Dennoch: Dieses Mal war der Ausgang ein anderer als im Pokal. Mit 30:29 hielten die Kieler den Sieg fest und dürfen sich zum elften Mal in der Vereinsgeschichte Supercup-Sieger nennen.