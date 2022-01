Bratislava

Eine chaotische Europameisterschaft endet für die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Dienstagabend mit einem brillanten Spielzug. Deutschland besiegt Russland nach großem Kampf mit 30:29 (16:12) und wird in der Hauptrunde Gruppenvierter.

Da waren’s nur noch 13. 13 Spieler, die mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in die letzte Hauptrundenpartie gegen Russland gehen. Ein Lichtblick: „Es gab bei dieser EM keine nennenswerten orthopädischen Verletzungen“, hatte Mannschaftsarzt Dr. Philip Lübke (Kiel) noch am Sonntag resümiert, ehe er sich selbst mit dem Coronavirus infizierte und bereits die Heimreise antrat. Das Virus, das auch die DHB-Auswahl dezimiert, umgekrempelt, in Atem gehalten hat.

Die letzte Partie der Hauptrunde ist bedeutungslos

Der EM-Abschied gegen Russland ist bedeutungslos. Siebter, Achter, Zehnter – die finale EM-Platzierung hat keine Auswirkung auf künftige Wettbewerbe oder Setzlisten. Es geht nur noch darum, das verkorkste Turnier mit Anstand zu Ende zu bringen. Der letzte Sieg gegen Russland liegt sechs Jahre zurück, gelang auf dem Weg zum Titel bei der Europameisterschaft 2016 in der Hauptrunde in Breslau (30:29). Trainer der Russen ist der aus der Bundesliga bestens bekannte Velimir Petkovic (65). Alfred Gislason hatte 2020 das Angebot der Russischen Handballföderation ausgeschlagen. Der Rest ist Geschichte.

Eine Geschichte, die ein Happy End in Anführungszeichen werden könnte. Die Abwehr steht auch ohne Patrick Wiencek und Simon Ernst (beide Corona), mit Julian Köster neben Johannes Golla im Innenblock. Dahinter bekommt der nachgereiste Daniel Rebmann (Göppingen) im Tor den Vorzug vor Johannes Bitter. Auch die etatmäßigen Schlussmänner Andreas Wolff und Till Klimpke haben Bratislava längst verlassen. Kempatrick Philipp Weber auf Tobias Reichmann, Fabian Wiede mit Sahnepass auf Johannes Golla, Köster mit Mut – 10:6 (14.), und die wild gewürfelte 13 ist auf einem versöhnlichen Weg.

Deutschland – Russland 30:29 (16:12) Deutschland: Rebmann (1.-47. Minute/8 Paraden), Bitter (bei zwei 7m und ab 47./1) – Golla 5, Reichmann 5/2, Wiede 3, Zerbe, Köster 3, Weber 3, Dahmke n.e., Stutzke 2, Schmidt 3, Zieker 5, Drux 1. Russland: Kireev (1.-42. und ab 46. Minute/13 Paraden), Grushko (42.-46./0), Vereshchagin (bei einem 7m/0) – Santalov 2, Kotov 1, Vinogradov 3/3, Kornev, Dzemin n.e., Ermakov 6, Shishkarev 3, Soroka, Vrachevich n.e., Andreev 1, Zhitnikov 3, Kamenev 2, Kosorotov 8/1. Schiedsrichter: Pavicevic/Raznatovic (Montenegro) – Strafminuten: Deutschland 4 (2x Golla), Russland 6 (2x Ermakov, Kotov) – Siebenmeter: Deutschland 2/2, Russland 4/4 – Spielfilm: 1:0, 5:3 (5.), 8:5, 10:6 (14.), 11:11, 16:12 – 16:15, 19:16 (36.), 21:21, 24:22 (46.), 26:26, 28:29 (58.), 30:29 – Zuschauer: 1443 im Zimny stadion Ondreja Nepelu in Bratislava.

Ein Weg mit Steinen, denn eine lange, umstrittene Auszeit der Russen, die auf eine offensive 5:1-Deckung mit Sergei Kosorotov oder Igor Soroka an der Spitze umstellen, bringt die deutsche Mannschaft vollends aus dem Konzept (10:10/18.), die nun reihenweise an Victor Kireev im russischen Tor scheitert und im Spielaufbau mit Regisseur Philipp Weber und immer wieder auch Fabian Wiede auf der rechten Seite limitiert ist. Nach einem 4:0-Lauf steht es dennoch 16:12 zur Pause.

Auch im zweiten Abschnitt läuft wenig glatt, mühen sich die Deutschen, schwinden die Kräfte, lassen die montenegrinischen Unparteiischen jede Linie vermissen. „Lass es doch jetzt nicht so enden nach dieser chaotischen EM ...“, denkt sich Torwart-Oldie Jogi Bitter. Die Kräfte seiner Vorderleute sind „komplett aufgebraucht“, Russland führt (28:29/55.). Noch einmal Konfusion. Symptomatisch irgendwie: Wiede flutscht fast das Spielgerät aus den Händen, David Schmidt rutscht aus. Kontraste: Kempatrick Wiede/Weber zum Ausgleich (29:29/58.), Auszeit, Gislason bleibt ruhig. Der Bundestrainer bleibt wirklich wieder ruhig. Und dann setzt die Brillanz eines Spielzuges einen schillernden Schlusspunkt unter eine EM zum Vergessen. Weber auf Lukas Zerbe, Außen-Außen-Kempatrick mit Patrick Zieker, der zum 30:29 vollendet. „Ein Happy End“, sagt ein strahlender Jogi Bitter. Alfred Gislason ist erleichtert: „Morgen Abend bin ich zu Hause, hoffentlich sind die letzten Tests alle negativ“, so der Isländer. „Wir haben aus der Not viel Positives geschaffen. Wir hätten sogar noch weiter kommen können.“