Der THW Kiel hat seinen fulminanten Derby-Höhenflug auch in der Handball-Champion-League fortgesetzt. Beim bis dato ungeschlagenen dänischen Meister Aalborg Håndbold setzten sich die Zebras am Mittwoch mit 31:23 (17:9) durch. Auch dank eines an alter Wirkungsstätte entfesselten Sander Sagosen.