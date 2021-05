Kiel

Viertelfinale in der Champions League, erster Akt. Es geht um nicht weniger als den Einzug ins Final Four der Königsklasse. Ein Schritt bis Köln und Traurigkeit kriecht in die Kleider, weil außer dem Kieler "Papplikum" niemand live teilhaben darf an diesem handballerischen Hochgefühl, das der THW Kiel und die Gäste von Paris Saint-Germain verkörpern.

THW Kiel ohne Superstar Sander Sagosen

Die Franzosen sind ohne ihren in Kiel zum Weltstar gereiften Routinier Nikola Karabatic (Zebra von 2005 bis 2009) angereist. Beim THW Kiel muss Superstar (und Ex-PSG-Mann) Sander Sagosen weiterhin ob eines fiebrigen Infektes das Bett hüten. Im Handballstar-Monopoly steht es also schon mal 1:1. Los geht's!

Los geht's mit einer taktischen Finesse von PSG-Trainer Raúl González, der Benoit Kounkoud in einer 5:1-Deckung als "Störenfried" gegen THW-Spielmacher Miha Zarabec aufbietet. Das bringt den THW ins Schwitzen, zwingt die Zebras zu anfänglichen Stockfehlern, Ballverlusten: Fehlpass Zarabec, Dylan Nahi aufs leere Kieler Gehäuse, 1:4 (4.). In der Offensive können die Gastgeber nur über die rechte Rückraum-Seite Kraft entfalten. Harald Reinkind macht mit sieben Treffern in Abschnitt eins genau da weiter, wo er zuletzt bei den Füchsen Berlin aufgehört hatte. Der Rest sind Einzelaktionen - Schlagwurf Domagoj Duvnjak (5.), Schlagwurf Zarabec (8.) - und immer wieder Sich-Festlaufen gegen die Pariser Riesen Dainis Kristopans (2,15 m) und Luka Karabatic (2,02 m) im PSG-Innenblock.

Ein-, zwei-, dreimal bestraft PSG Kieler Fehler durch Tore auf den leeren Kasten, den Niklas Landin ansonsten mit starken Paraden gegen Elohim Prandi (6./9.), doppelt gegen Kounkoud und Karabatic (10.) sowie Mikkel Hansen (25.) und Luc Steins (27.) ausgezeichnet abschirmt. Der 1,72 kleine Niederländer Steins wirbelt im Pariser Positionsangriff, als gäb's kein Morgen, bindet Abwehrspieler, reißt Lücken. Früh (10.) kassiert Hendrik Pekeler seine zweite Zeitstrafe, Pavel Horak rückt in den Riegel. Niklas Landin und Harald Reinkind halten den THW im Spiel, der nach dem 8:12 (21.) durch einen erneuten Gegenstoß von Nedim Remili zurückkommen und ausgleichen kann (12:12/27.).

14:15 zur Pause

Sander Sagosen und auch der Langzeitverletzte Nikola Bilyk fehlen. THW-Chefcoach Filip Jicha gehen die (Rückraum-)Optionen aus. Als Duvnjak eine Pause braucht, kommt Oskar Sunnefeldt, während Paris einen Mikkel Hansen, Henrik Toft Hansen, Nedim Remili einwechseln kann. Wird sich diese handballerische Breite durchsetzen? Noch 30 Minuten, zweiter von vier Akten.

Schrecksekunde nach der Pause: Luc Steins rutscht aus und in Patrick Wiencek hinein, der sich die Hände vors Gesicht hält, behandelt werden muss, vom Feld humpelt. Verdacht auf Bänderverletzung im rechten Knie. Jicha stellt auf die 3:2:1-Deckung mit Duvnjak an der Spitze und Steffen Weinhold, Pavel Horak und Oskar Sunnefeldt dahinter um. Reinkind hat vorne zusehends Mühe gegen Grebille und Karabatic, die ihn jetzt früher in Empfang nehmen. Paris tut sich spielerisch weniger schwer, die 5:1-Deckung (erneut mit Kounkoud gegen Zarabec) wirkt.

Der zweifach verwarnte Pekeler kehrt in die Abwehr zurück, die jetzt wieder defensiv steht. Dichtmachen gegen Pariser Rückraum-Wucht. Ballgewinn Horak - Gegenstoß Magnus Landin - 19:20 (42.). Doch jetzt muss auch der noch angeschlagen raus. Haben sich denn alle Götter gegen den THW verschworen? Reinkind, Duvnjak, Zarabec leisten Schwerstarbeit. Gefühlt muss besonders Reinkind Tonnen bewegen, die an ihm hängen, zerren, greifen.

Niklas Landin sorgt für die 23:22-Führung

Es ist ein irrer Fight, in dem ausgerechnet Niklas Landin nach einer Parade gegen Dylan Nahi geistesgegenwärtig für die 23:22-Führung sorgt (48.). Führung, Ausgleich, Führung, Ausgleich. Kiel braucht ein Polster für das Rückspiel in Paris in einer Woche. Reinkind trifft mit seinem zehnten Tor zum 28:25 (55.), Pekeler schaltet schnell (29:26/55.). Drei Tore Vorsprung und Paris unter 30 Treffern - das könnte genug sein für die zweiten 60 Minuten am kommenden Mittwoch. Niclas Ekberg per Siebenmeter (31:28/59.). Landin pariert noch einmal, im Gegenzug scheitert Magnus Landin an Vincent Gerard, Auszeit Paris, nur noch neun Sekunden zu spielen, Syprzak trifft zum 31:29-Endstand. Immerhin überhaupt ein Polster. Der Traum vom Final Four in Köln lebt.

Nach dem Abpfiff spricht THW-Kapitän Domagoj Duvnjak von einem "geilen Kampf". THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi analysiert: "Das war kein optimales Spiel von uns, aber eine absolute Willensleistung mit unglaublich viel Herz und Leidenschaft." Für Coach Filip Jicha steht fest: "Wir haben die Qualität und Power, in Paris zu gewinnen."