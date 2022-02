Lillehammer

Eher Winterkrimi, Winterdrama denn Wintermärchen. Aber die Punkte nahm der THW Kiel in der Champions League kurz vor Mitternacht am Donnerstagabend mit in den Charterflieger. Zuvor hatten die Zebras Elverum Håndball in Lillehammer mit 31:30 (14:15) niedergerungen.

Lilabunt flattern die Fahnen in der wunderhübschen Einkaufsstraße Storgata im Wind. Der Handball ist in der Stadt – hergezogen aus dem 90 Kilometer südöstlich gelegenen Elverum, ausgewandert für eine fulminante, masken­lose Handballparty, eingeläutet von Anders Iversens Vereinshymne mit dem treffenden Namen „Optimist“. Irgendwie wird hier auch das Ende der Pandemie gefeiert.

Lillehammer liegt unter einer flauschigen Schneedecke

Flauschig weiß ist ganz Lillehammer, der Olympiapark in tiefen Schnee gehüllt. Unter strahlend blauem Himmel liegt die Håkons Hall da, in den Berg gehauen mit ihrer imposanten, von gewölbten Holzträgern getragenen Kuppelkonstruktion, die anmutet wie das Skelett eines Wals. Lillehammer – eine Stadt öffnet weit ihre Arme, umschließt einen mit Wärme und mehr als nur einem Verdacht, wie es damals 1994 gewesen sein mag bei den bis heute wohl besten Olympischen Winterspielen. Februar 2022 – olympische Sehnsucht kriecht in die Brust.

Knallig bunt flackern die Lichter über das Feld, auf dem sich Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß duellieren. Die Kieler Zebras sind ohne Hendrik Pekeler, Dario Quenstedt und ihr Trainergespann Jicha/Sprenger angereist (alle Corona-Infektion), werden von Vereinsikone Klaus-Dieter „Pitti“ Petersen betreut und von rund 100 mitgereisten Fans lautstark unterstützt. Mit der Color Magic hatten die meisten bereits am Dienstag den Weg von Kiel nach Oslo angetreten. Sie stürzen sich am Donnerstag in ein minusgradekaltes Schlittenhundeabenteuer, und abends in kalt-warme Kontraste. Ein Wintermärchen.

Noch nicht auf dem Feld. Die Duellanten starten mit Tempohandball par excellence. Keine Zeit für geordneten Positionsangriff. Das ist auch gut so, denn in selbigem tun sich die Kieler schwer, will Sander Sagosen unter den Augen von Familie und Freunden zu viel, klappt das Kreisläuferspiel nicht, hakt die Chancenverwertung.

Elverum Håndball – THW Kiel 30:31 (15:14) Elverum: Imsgard (1.-28. und 31.-47. Minute/10 Paraden), Fries (bei einem 7m, 28.-30. und ab 47./ 2/1) – Vidovic n.e., Hedberg 1, Larsen n.e., Moen Nilsen 3, Lien 3, Fingren, Grøndahl 4, Thorkelsson n.e., Langaas 1, Máthé 2, Johansson 8, Stafset n.e., Heldal 3, Solstad 5. THW: N. Landin (1.-60. Minute/ 16/1), Saggau (n.e.) – Ehrig 1, Duvnjak 4, Sagosen 6, Reinkind 2, M. Landin 1, Weinhold 3, Wien­cek 3, Ekberg 4/2, Ciudad n.e., Dahmke 4, Zarabec 2, Horak, Bilyk 1. SR: Santos/Fonseca (POR) – Strafminuten: Elverum 8 (2x Fingren, Hedberg, Langaas), THW 10 (M. Landin, 2x Duvnjak, Wiencek, Dahmke) – Siebenmeter: Elverum 1/0 (N. Landin pariert Grøndahl), THW 4/2 (Ekberg scheitert an Latte und Fries) – Spielfilm: 1:0, 3:3 (6.), 7:7, 10:7 (16.), 12:11, 15:12 (27.), 15:14 – 17:19, 21:21 (40.), 25:27 (49.), 27:30, 30:30 (55.), 30:31 – Zu.: 8532.

Auf der anderen Seite will Zebra in spe Eric Johansson ebenso viel, macht viel, es klappt viel. Boom! Johansson mit dem 1:0, der 21-Jährige mit einem seltenen Kempadreher (4:3/6.), einem Assist und noch einem. Frech, aufmüpfig spielen flinke Norweger. Mittelmann Tobias Grøndahl ragt heraus. Einer für den THW? Hat in Elverum bis 2024 verlängert. Er ist der verlängerte Arm von Chefcoach und Ex-Zebra Børge Lund, der kommunikativ einwirkt, justiert, dirigiert.

Das ist winterlich erfrischend in Lillehammer, wenn der THW zwischen 6:0- und 3:2:1-Deckung balanciert, Elverum stets gute Lösungen und der THW keine innere Ruhe findet. Einziger Ruhepol: Niklas Landin. Aus seinen Paraden resultiert der nur knappe 14:15-Pausenrückstand. Statt Pausentee gibt’s dann „Frozen“-Melodien von ESC-Aspirant Frode Vassel. Frost auf der Kuppel – unter dem Dach: Lillehammer glüht!

Und das soll auch so bleiben in einem zweiten Abschnitt, der von Tempo, Taktik, Zeitstrafen geprägt und von einer Verletzung Dominik Máthés überschattet ist. Und von einem Eric Johansson, gegen den der THW kein Rezept findet, der mit tollen Toren Lust macht auf all das, was ab Sommer kommen mag. Bis zum 30:30 (55.) steht alles auf des Messers Schneide. Beim THW sind nicht alle so konsequent wie der leidenschaftlich immer wieder nach innen ziehende Rune Dahmke oder der clevere Domagoj Duvnjak. Cleverness, die die jungen Norweger mit unbedingtem Willen ausgleichen, auch nach dem 27:30 (52.) an sich glauben und bestrafen, dass beim THW plötzlich die Zuordnung nicht mehr stimmt – 30:30 (55.).

Sagosen und Wiencek krachen mit den Köpfen ineinander

Dann überschlagen sich die Ereignisse, krachen Sagosen und Wiencek mit den Köpfen ineinander, müssen behandelt werden, können später trotz Cut (Wiencek) drüber lachen. Noch knapp vier Minuten zu spielen, Ekberg scheitert per Strafwurf an Thorsten Fries, Duvnjak am Pfosten des leeren Tores (58.), und Dahmke muss nach einem Foul zwei Minuten abkühlen. Noch eine Minute, Zarabec mit der 31:30-Führung, erhitzte Gemüter, doppelte Unterzahl, Landins letzte Parade gegen Kasper Lien, Schlusspfiff.

„Wille und Leidenschaft waren heute bei uns phänomenal“, sagt ein erschöpfter THW-Kapitän Domagoj Duvnjak. Elverum-Coach Lund ist stolz und enttäuscht zugleich: „Glück und Erfahrung haben den kleinen Unterschied ausgemacht.“ Erschöpftes Ende eines Winterkrimis, eines Wintermärchens.