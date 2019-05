Kiel

Gäste aus ganz Europa, vier Mannschaften und eine mit 10.011 Fans vollbesetzte Sparkassen-Arena: Kiel war bereit für ein Handball-Fest. Schon als die Zebras als erste Mannschaft in ihr „Wohnzimmer“ einliefen, knackten die Fans den Dezibel-Rekord dieser Saison.

Eine Kulisse, die die flinken Dänen von TTH Holstebro aber nicht einschüchterte. Im Gegenteil, Torwart Sebastian Frandsen signalisierte den Kielern mit drei frühen Paraden: Einfach wird’s nicht! 3:1 führten die Dänen nach fünf Minuten, in denen die Kieler Rückraum-Reihe aus dem Pokalfinale gegen Magdeburg mit Lukas Nilsson, Nikola Bilyk und Harald Reinkind ihre Probleme mit der offensiven 6:0-Abwehr der Dänen hatte.

THW Kiel versucht über Emotionen ins Spiel zu kommen

Doch auch Kiels Keeper Niklas Landin erwischte einen guten Start, kaufte erst EHF-Cup-Topscorer Magnus Bramming und dann Kreisläufer Lars Mousing freie Würfe ab - die Gelegenheit zum 3:3-Ausgleich durch Nilsson (7.).

Doch es blieb zäh, besonders Bilyk kämpfte mit Frandsen, der fünf von neun Malen wusste, wohin der Österreicher werfen wollte. Viel Kapital konnten die Dänen trotzdem nicht aus ihrer Stärke, dem Tempogegenstoß-Spiel ziehen. Während es im Angriff nicht flüssig lief, versuchte der THW Kiel über die Emotionen ins Spiel zu kommen. Rune Dahmke setzte ein Ausrufezeichen, als er beim Stand von 9:8 für die Zebras (17.) mit einem Hechtsprung einen Gegenstoß unterband.

Die Highlights im Video

EHF-Pokal: THW Kiel im Finale nach Sieg über Holstebro Der THW Kiel steht im Finale des EHF-Pokals. Im Video zeigen wir die Highlights aus dem Spiel gegen Holstebro. Gepostet von Kieler Nachrichten am Freitag, 17. Mai 2019

(Alle EHF-Pokal-Spiele mit deutscher Beteiligung werden live auf DAZN übertragen)

Kiel kann sich absetzen

Die Fans johlten, Niclas Ekberg erzielte die erste Zwei-Tore-Führung für den THW Kiel und Niklas Landin hielt einen Siebenmeter von Bramming (18.). Erstmals konnten die Kieler sich absetzen, schraubten den Spielstand mit einem 3:0-Lauf auf 13:9 (25.).

Eine Vorentscheidung sollte aber noch nicht fallen. In der hektischen Schlussphase der ersten Halbzeit musste Niklas Landin nach einem Zusammenstoß mit Peter Balling im Gegenstoß vom Platz, Simon Gade kam für Frandsen ins Tor und führte sich mich zwei Paraden ein, die den Kieler Vorsprung zusammenschmelzen ließen. Als Bramming per Gegenstoß zum 14:15-Anschluss traf (30.), wurde es ruhig in der Arena. Doch Dahmke nutzte die letzten Sekunden, um mit einem frechen Dreher-Aufsetzer zum 16:14-Halbzeitvorsprung der Kieler einzunetzen.

Keeper Landin kehrt zurück

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kehrte Landin zurück. Miha Zarabec hatte schon nach 20 Minuten die Regie übernommen. Nun bekam er im Rückraum auch Gesellschaft von Domagoj Duvnjak. Der Kapitän agierte nun auch als Spitze der offensiveren 3:2:1-Abwehr, durch die die Kieler nun vermehrt zu Ballgewinnen kamen. Die Umstellung fruchtete, der THW war nun konsequenter in der Abwehr, selbstbewusster in der Körpersprache und hatte sich bei Duvnjaks 20:16 (38.) seinen Vier-Tore-Vorsprung zurück erkämpft.

Gäste-Trainer Patrick Westerholm griff zum nächsten Mittel, versuchte es im Angriff mit sieben Feldspielern, zweien davon am Kreis. Eine Maßnahme, die sich als Nullsummenspiel entpuppte. Ebenso oft, wie die Kreisläufer Vignir Svavarsson und Lars Mousing frei zum Abschluss kamen, trafen die Kieler ( Duvnjak, Weinhold) ins leere Tor der Dänen.

Kieler nicht mehr aufzuhalten

Doch zehn Minuten vor Schluss traf erst Ekberg, mit 6/3 Treffern bester Schütze der Kieler, per Siebenmeter und dann Rahmel aus der eigenen Hälfte zur 29:22-Führung der Kieler. Zeit, das Experiment zu beenden, fand Westerholm. Die Kieler aber waren nun nicht mehr aufzuhalten. "Wir haben viel gewechselt und wussten, dass Holstebro irgendwan müde werden würde2, sagte Ekberg später. Das Spiel der Zebras bezeichnete der Schwede als "solide".

Fünf Minuten vor Schluss schwappte die Welle durch den Kieler Handballtempel, das Finale to Huus war Realität - zum erste Mal seit dem Champions-League-Finale 2009, das damals noch in Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, dürfen die Kieler Handball-Fans sich auf ein europäisches Finale in der eigenen Halle freuen.

Finale am Sonnabend

Wer Gegner des THW Kiel im Finale am Sonnabend (20.45 Uhr) wird, entscheidet sich im zweiten Halbfinale zwischen dem Titelverteidiger Füchse Berlin und dem portugiesischen Final-Four-Neuling FC Porto. Hier können Sie das Spiel im Liveticker verfolgen.

Alle Nachrichten über das Final Four lesen Sie hier.

Lesen Sie auch: Das müssen Sie zum Final Four in Kiel wissen.

Hier gibt es Infos zu allen vier Mannschaften im Überblick.