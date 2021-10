Kiel

Es passiert nicht oft, dass ein Gruppenspiel in der Champions League in offener Manndeckung entschieden wird. Doch nach 60 Minuten Kampf zwischen dem THW Kiel und Pick Szeged fühlten sich die letzten Sekunden an, als ginge es in der Partie, in der beide Teams hohe Führungen verspielten, um mehr als Vorrunden-Punkte. Nachdem die Ungarn ihre letzten zwei Sekunden nicht in einen Siegtreffer ummünzen konnten, blieb ein gerechtes 32:32 (17:14) auf der Anzeigetafel stehen – und für den THW Kiel ein fader Beigeschmack.

Denn im Duell der ersatzgeschwächten Favoriten auf den Sieg in der Gruppe A hatten die Kieler zunächst einen schlechten Start fulminant ausgemerzt, sich in einen Rausch und diesen dann leichtfertig verspielt. Doch von vorn:

Nikola Bilyk reißt beim THW Kiel das Ruder rum

Dem THW Kiel fehlten mit Sander Sagosen und Steffen Weinhold zwei seiner wichtigsten Aktivposten im Rückraum. Der ungarische Meister war ohne Spielmacher Dean Bombac, Kreisläufer Matej Gaber und den Halbrechten Luka Stepancic angereist, fand aber schneller als die Kieler zu einem funktionierenden Ersatz-System: Über Linksaußen Sebastian Frimmel ging es flott nach vorn, für die Rückraum-Schützen um Richard Bodo sperrte den wuchtigen Kapitän Bence Banhidi am Kreis große Lücken frei und während die Ungarn vom 4:4 (6.) auf 10:5 davonzogen, wirkten die Kieler ein bisschen hilflos. Domagoj Duvnjak und Harald Reinkind scheiterten mehrfach an Gäste-Keeper Roland Mikler. Sollte den Kielern wie schon in Lemgo (21:21) die schlechte Trefferquote zum Verhängnis werden?

Trainer Filip Jicha griff zur Auszeit-Karte und traf eine goldrichtige Entscheidung: Nikola Bilyk, in Lemgo nach 15 erfolglosen Minuten wieder auf die Bank zitiert, wollte nun offenbar all sein Können auf einmal zeigen. Der Österreicher, der nach seinem Kreuzbandriss in dieser Spielzeit erst einmal über 60 Minuten zum Einsatz gekommen war (beim 38:26-Sieg im DHB-Pokal beim EHV Aue), spielte, als stünde er im Zenit seiner handballerischen Fähigkeiten, sorgte endlich für Rückraumtore, den 10:11-Anschluss (20.) und den 12:12-Ausgleich. Daraus zogen auch seine Nebenmänner Energie. Plötzlich war die Abwehr hellwach.

Pavel Horak, in der Abwehr für Harald Reinkind eingewechselt, stemmte sich auf der Halbposition mit aller Kraft und Erfahrung gegen Banhidi, vollbrachte das Kunststück, die Hände irgendwie gleichzeitig an seinem Gegenspieler und am fliegenden Ball zu haben – und Dario Quenstedt so zu seiner ersten Parade zu verhelfen.

All das waren Mosaiksteine, die sich binnen zehn Minuten zu einem 8:3-Lauf der Zebras zusammenfügten – und zur 14:13-Führung (26.). „Von der Ostsee bis zur Isar, immer wieder THW“, schunkelten die 5824 beseelten Fans – zumal der THW Kiel bis zur Pause noch auf 17:14 erhöhte.

Und der Lauf war noch nicht beendet. Das Kieler Spiel war nun variabel, bahnte sich über den grandios treffsicheren Hendrik Pekeler (acht Tore in acht Versuchen) oder die eingelaufenen Außen immer öfter seinen Weg über den Kreis. Dario Quenstedt hielt einen Siebenmeter von Bogdan Radivojevic, Bilyk bediente Ekberg mit einem No-Look-Pass am Kreis, anschließend erzielte der Schwede per Strafwurf die 25:18-Führung der Zebras (41.).

Doch dann wechselte das Wurfglück die Seiten. Rune Dahmkes Comeback war nach seinem dritten Fehlversuch binnen elf Minuten wieder beendet, aber auch seinen Teamkollegen unterliefen nun Fehler im Angriff, die Szeged nutzte. Oft in Person von Rechtsaußen Mario Sostaric oder dem Halbrechten Imanol Garciandia. Die Kieler Souveränität war verraucht. „Jeder von uns hat heute alles gegeben“, sagte ein sichtlich enttäuschter Nikola Bilyk nach dem Spiel. „Aber wir waren in den entscheidenden Situationen dann nicht mehr clever, nicht mehr cool genug.“

THW Kiel – Pick Szeged 32:32 (17:14) THW Kiel: N. Landin (1.-20. Minute/4 Paraden), Quenstedt (ab 20./ 7/1) – Ehrig, Duvnjak 1, Reinkind 5, M. Landin 4, Wiencek 1, Ekberg 4/1, Ciudad n.e., Wäger n.e., Dahmke, Zarabec 2, Horak, Bilyk 7, Pekeler 8. Pick Szeged: Mikler (1.-40. Minute/10 Paraden), Alilovic (ab 40./4) – Tønnesen 2, Bodo 3, Martins 4, Henigman, Radivojevic 2, Sostaric 5, Frimmel 3, Banhidi 3, Garciandia 4, Rosta, Mackovsek 4, Blonz 2. Schiedsrichter: Mandak/Rudinsky (Slowakei) – Strafminuten: THW 8 (Pekeler, Reinkind, Ehrig, Ekberg), Szeged 6 (Tønnesen, Bodo, Henigman) – Siebenmeter: THW 1/1, Szeged 1/0 (Quenstedt pariert Radivojevic) – Spielfilm: 1:0, 3:3 (4.), 4:6, 5:10 (15.), 11:11, 13:13 (25.), 17:14 – 19:15, 23:17 (38.), 25:18, 26:23 (46.), 30:26, 32:29 (56.), 32:32 – Zuschauer: 5824 in der Wunderino-Arena in Kiel.

Vor allem in der letzten Minute, nach dem 32:32-Ausgleich durch Sostaric. Für die 39 letzten Sekunden setzte Jicha auf sieben Feldspieler – ein riskantes Unterfangen. Zumal Reinkinds Versuch von Mirko Alilovic entschärft wurde. Glück für die Zebras, dass Gäste-Trainer Juan Carlos Pastor eine Auszeit genommen hatte, ehe Alilovics Wurf im THW-Gehäuse einschlug. Der letzte Angriff verpuffte dann in der Manndeckung.

Damit bleibt der THW Kiel zunächst vor Szeged und hinter Aalborg auf dem zweiten Platz der Gruppe. Zum ersten Duell mit den Dänen kommt es erst im November. Am Sonntag steht den Zebras das Liga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer SC Magdeburg ins Haus.

