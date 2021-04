Balingen

Die "Gallier von der Alb" müssen gegen den Rekordmeister auf die beiden Kreisläufer Marcel Niedermeyer und Kristian Beciri (beide Fußverletzung) verzichten. Dafür rückt Lars Röller aus der Balinger Drittliga-Truppe in den Kader nach. Auch Rechtsaußen Gregor Thomann (Pferdekuss Oberschenkel) steht HBW-Trainer Jens Bürkle nicht zur Verfügung.

Für den THW Kiel ist es Spiel eins von fünf "on tour" in der Bundesliga. Um 12.30 Uhr landet der schwarz-weiße Kieler Charterflieger in Stuttgart. Mit dem Bus geht es anschließend weiter in Richtung Schwäbische Alb, Sauerstoff-Boxenstopp am Fuße der Burg Hohenzollern inklusive. Bei den Zebras muss nur Malte Voigt (neben dem mitgereisten Rekonvaleszenten Nikola Bilyk) auf der Tribüne Platz nehmen. Seinen Platz im Kader bekommt Kreisläufer-Youngster Leon Ciudad als Backup für den noch immer sprunggelenkslädierten Nationalspieler Hendrik Pekeler.

Darum steht auch Pavel Horak neben Patrick Wiencek zunächst im Abwehr-Innenblock, der an diesem Tag gut mit Torhüter Niklas Landin harmoniert. Steffen Weinhold und Sander Sagosen rücken auf den Halbpositionen weit raus, machen James Scott (Halblinks) und Vladan Lipovina (Halbrechts) im HBW-Angriff das Leben schwer. Da geht nicht viel, das merkt auch Balingens Coach Jens Bürkle, nimmt in der 13. Minute nach einem Kieler Zwischenspurt (4:8/13.) gleich einen Dreifach-Wechsel vor.

Balingen zelebriert in Halbzeit eins den Stockfehler

Ohne großartig durchschlagenden Erfolg. Die auf Rang 16 (15:35 Punkte) abstiegsbedrohten Gastgeber zelebrieren den Stockfehler vom Abspiel- über den Fang- bis zum Fußfehler, und Niklas Landin tut zwischen den Pfosten ein Übriges gegen die Gallier: Parade gegen Fabian Wiederstein frei am Kreis (8.), personifizierte Coolness gegen Moritz Strosack im Gegenstoß (10.), Glanztat gegen Tim Nothdurft (30.), acht gehaltene Bälle bis zur Pause.

17:10 steht es für die "Eintagesreisenden" von der Förde zur Pause. Jicha kann früh wechseln, Sven Ehrig (Rechtsaußen), Oskar Sunnefeldt (Halblinks) bringen, Kräfte verteilen. Würden nicht Harald Reinkind (drüber/18.) und Domagoj Duvnjak (zweimal gegen Mario Ruminsky/27. und 28.) zu wenig am Zielwasser genippt haben, die Begegnung hätte schon nach 30 Minuten ihren Reiz verloren.

Bis dahin dauert es allerdings noch eine Weile. Zwar fehlen Balingen-Weilstetten auch nach Wiederanpfiff die spielerischen Mittel, nicht jedoch die Courage, dem übermächtigen Favoriten Paroli zu bieten. So können die Gastgeber bis zum 19:24 (44.) sogar verkürzen, profitieren in einem munteren Hin und Her zunächst partiell von einem Zurückschalten der Kieler in eine niedrigere Gangart.

Kieler Endspurt

Doch Niklas Landins Paraden (16 insgesamt), die starken Würfe (und Assists) eines Sander Sagosen sowie eine konzentrierte Defensivleistung zwischen dem 24:19 (44.) und 32:20 (56.) reichen, um das Resultat in standesgemäße Höhen zu schrauben. "Am Anfang war es ein bisschen schwer. Aber dann war es eine konzentrierte Leistung, wir haben verdient so hoch gewonnen", sagt Abwehr-Recke Pavel Horak.

Jicha: "Aufgaben ohne Emotionen abarbeiten"

Kapitän Domagoj Duvnjak ergänzt: "Die Abwehr stand gut, danach klappt alles besser. Aber wir hatten großen Respekt, Balingen ist immer unangenehm." Noch am Abend hebt der Charterflieger von Stuttgart aus wieder ab in Richtung Kiel. Nächster Halt "on tour": Melsungen am Donnerstag (19 Uhr). Auch darum bittet Filip Jicha am Montag um 11 Uhr zum nächsten Training. "Wir müssen diese Aufgaben ohne Emotionen abarbeiten."