Kiel

Um ein Haar hätte der THW Kiel die Meister-Frage in der Handball-Bundesliga bereits gegen Lemgo klären können. In einer dramatischen Partie beim HC Erlangen drohte die SG Flensburg-Handewitt am Abend zuvor kurz vor Schluss zu straucheln. In letzter Sekunde traf der angeschlagene Kapitän Jim Gottfridsson zum 27:26-Sieg für den Verfolger des THW Kiel.

Für die Zebras, die einen Minuspunkt weniger haben als ihr Nordrivale, hieß das: keine Chance, den Titelkampf zu verkürzen, der Atem in der langen Saison muss bis zum letzten Spieltag am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen reichen.

Zunächst aber für den TBV Lemgo Lippe, der als euphorisierter Pokalsieger nach Kiel gereist ist und dem aus dem Halbfinale noch präsent ist, wie sich die Zebras ärgern lassen.

THW Kiel baute die Führung schnell aus

Doch nicht an diesem Abend. Ob es Revanche-Lust, Endspurt-Energie oder die 2304 Zuschauer sind (2490 wären zugelassen gewesen), die den Kielern die Extra-Luft verschaffen – das Resultat ist: Handball wie aus einem Guss.

Ob der dynamische Harald Reinkind aus dem rechten Rückraum, die perfekt getimete Achse aus Spielmacher Miha Zarabec und Hendrik Pekeler am Kreis, Torwart Dario Quenstedt als Siebenmeter-Killer oder Sander Sagosen als Magnet für die TBV-Verteidiger – schon beim 10:5 nach einer Viertelstunde fiel es schwer zu glauben, dass der THW Kiel an diesem Abend ins Stolpern kommen könnte.

Erst recht als er auf die 3:2:1-Abwehr mit Domagoj Duvnjak auf der Spitze umstellte und damit ganze zehn Minuten alle Wege zum Tor versperrte. Die Gäste, denen unter anderem Regisseur Anders Cederholm verletzungsbedingt fehlte, mussten mit zusehen, wie Sagosen und Co. in dieser Phase auf 19:9 davonzogen und mit einem noch größeren Vorsprung als im Pokal-Halbfinale (18:11) in die Pause gingen. 20:9 prangte auf der Anzeigetafel.

Kurze Erinnerung an den Pokal-Fluch

Ganz so reibungslos lief die THW-Maschinerie nach Wiederanpfiff nicht mehr – zumal Hendrik Pekeler nach einem Zusammenprall mit Marcel Timm in der 35. Minute (23:11) vom Feld musste. Nun offenbarte sich in Angriff und Abwehr, wie unverzichtbar der Nationalspieler für sein Team ist. Die kleinen Abstimmungs-Lücken ohne ihn nutzte Lemgo um, angeführt von Jonathan Carslbogård und Top-Torschütze Bjarki Mar Elisson, auf 16:25 (40.) zu verkürzen.

Drohte den Kielern ein Einbruch wie im Pokal, als Lemgo die Partie noch in einen 29:28-Sieg gedreht hatte? Die zweite Reihe um Oskar Sunnefeldt und Malte Voigt scheiterte nun mehrfach an Lemgos Schlussmann Finn Zecher, sodass der Vorsprung auf 29:22 (42.) schmolz. Doch dieses Mal reichte das Kieler Polster, konnten sich die Kieler Youngster ins Spiel arbeiten und fast alle ihre Tore zum verdienten Sieg beisteuern.

Bei aller Freude der Spieler über das nahende Saisonende kam am Ende doch Wehmut auf: Abschied von den Aushilfs-Zebras Oskar Sunnefeldt, Bevan Calvert und Malte Voigt. Bei allen dreien dürfte es aber eher ein „Auf Wiedersehen“ als ein „Tschüss“ gewesen sein. Sunnefeldt, zu Beginn der Saison kurzfristig als Ersatz für den Langzeitverletzten Nikola Bilyk verpflichtet, wechselt zum Liga-Konkurrenten SC DHfK Leipzig.

Calvert kehrt auf seinen Posten als Co-Trainer der THW-U23 zurück und Malte Voigt bleibt beim Drittligisten TSV Altenholz in der Region. Einmal wollen sie aber noch im Zebra-Dress jubeln: Am Sonntag in Mannheim.

Zumindest Voigt weiß, wie sich das anfühlt. Der Linksaußen traf beim 32:23-Hinspielsieg gegen die Mannheimer sieben Mal. „Wir haben noch ein bisschen was vor“, kündigte er an.