Kassel

Das war souverän: Der THW Kiel hat bei seinem zweiten Auftritt in der neuen Handball-Bundesliga-Saison erneut zwei Punkte eingefahren. Nach dem 33:26 (16:12) bei der MT Melsungen sagte THW-Cheftrainer Filip Jicha: „Das war konzentriert, fokussiert, mit spielwitzigem Fleiß und einer guten Körpersprache. Vielleicht eine der besten Leistungen in diesem Kalenderjahr 2021.“

Leon Ciudad beim TSV Altenholz im Einsatz

Der deutsche Meister hat die Reise von der Förde ins nordhessische Kassel am Freitag in Bestbesetzung bewältigt. Einzig Youngster Leon Ciudad blieb in der Heimat, besiegte in der Dritten Liga am Abend mit dem TSV Altenholz die HSG Eider Harde mit 28:26. Bei der „MT Deutschland“ fehlt der portugiesische Neuzugang André Gomes (Sehnenreizung im Fuß). Aber warum redet alle Welt bei den Hessen eigentlich nur von dem Portugiesen und gar nicht so sehr vom Isländer Elvar Örn Jónsson? Dazu später mehr.

3186 Zuschauer in der Rothenbach-Halle

Die Zebras kamen auf direktem Weg im Intercity-Express. In der mit 3186 Zuschauern nicht ausverkauften Kasseler Rothenbach-Halle (4300 waren zugelassen) beginnt der THW mit dem Miha-Zarabec-Express auf der Spielmacher-Position. Der Slowene macht das Spiel – schnell. Harald Reinkind, Siebenmeter Sander Sagosen, Steal und Gegenstoß Steffen Weinhold – die Gäste bleiben bis zum 3:1 (4.) im Express-Modus. Melsungen darf sich als Pendant auf Elvar Örn Jónsson verlassen, der fünf der ersten sieben Tore des mit zahlreichen Nationalspielern gespickten Gastgebers erzielt (7:10/17.).

Wenn Kiel und Melsungen ihre Kräfte messen, wird es gern emotional, ist an diesem Abend temporeich, zuweilen hitzig. Beispielsweise dann, als Nationalspieler Kai Häfner Kiels Keeper Niklas Landin voll im Gesicht trifft (9.), oder bei so manchem Nahkampf am Kreis. Landin und und sein Gegenüber Nebojsa Simic sind gut im Spiel, zeigen starke Reflexe. Elf THW-Fehlversuche bis zur Pause konterkarieren teils sehenswerte Kombinationen wie beim wunderbaren Zarabec-Diagonalpass auf Niclas Ekberg, der den Ball jedoch am Tor vorbeizieht (21.). Die Kieler scheitern an Simic, die Melsunger an Landin, vier Tore Vorsprung des THW zur Pause (16:12) spiegeln das Geschehen gut wider.

Auch für die zweiten 30 Minuten – so scheint es – hat die Zebraherde ein Expressticket gezogen. Kai Häfners schnelle Duftmarke zum 13:16 (31.) kontert das schwarz-weiße Ensemble mit einem 5:1-Lauf zum 21:14 (35.), betraft Stürmerfouls und andere Unzulänglichkeiten mit kompromisslosem Umschaltspiel der Marke Rekordmeister. Es entwickelt sich ein energetisches, von den Rückraumreihen geprägtes, zuweilen vogelwildes Hin und Her. Sehenswert, wie Magnus Landin im Rückraum auftaucht (22:15/39.). Echte Weltklasse, wie Sander Sagosen verdeckt hinterrücks auf Patrick Wiencek abtropfen lässt (26:18/43.). Phänomenal, wie Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler mit zunehmender Spieldauer immer besser im Innenblock verschieben, die Deckung vor Niklas Landin Räume eng macht, Jónsson und Domagoj Pavlovic mitunter wie Flummis abprallen lässt. 27:22 (46.), kurz schütteln, vier Paraden von Niklas Landin, 29:22 zehn Minuten vor dem Ende. Ist das schon die Vorentscheidung?

Siebenmeter Michael Allendorf, Niklas Landin hat den Arm am Ball. Die Antwort lautet: ja! „Weil wir cool geblieben sind. Unser Erfolgsrezept war heute unser Kopf“, sagt THW-Spielmacher Miha Zarabec unmittelbar nach dem Spiel, das mit einem deutlichen 33:26 für den Rekordmeister endet.

MT Melsungen – THW Kiel 26:33 (12:16) MT Melsungen: Simic (1.-60. Minute/14 Paraden), Heinevetter (n.e.) – Maric 1, Kühn 1, Lemke, Reichmann 1, Kunkel n.e., Jonsson 5, Arnarsson 2, Allendorf 7, Häfner 2, Petersson 1, Kastening 3/1, Pavlovic 3. THW Kiel: N. Landin (1.-60. Minute/ 16/1 Paraden), Quenstedt (n.e.) – Ehrig, Duvnjak 2, Sagosen 5/1, Reinkind 3, M. Landin 6, Weinhold 3, Wiencek 2, Ekberg 6/2, Dahmke, Zarabec 4, Horak n.e., Bilyk 1, Pekeler 1. Schiedsrichter: Ramesh Thiyagarajah/Suresh Thiyagarajah (Gummersbach) – Strafminuten: MT 6 (2x Arnarsson, Petersson), THW 8 (2x Ekberg, M. Landin, Zarabec) – Siebenmeter: MT 3/1 (Kastening an die Latte, N. Landin pariert Allendorf), THW 3/3 – Spielfilm: 0:1, 2:4 (6.), 5:6, 6:10 (16.), 8:12, 10:15 (25.), 12:16 – 13:16 (31.), 14:21, 17:23 (40.), 20:26, 22:27 (46.), 23:30, 25:30 (56.), 26:33 – Zuschauer: 3186 in der Rothenbach-Halle in Kassel.

Das Resultat muss auch MT-Trainer Gudmundur Gudmundsson neidlos anerkennen: „Der THW hat verdient gewonnen, war von Anfang an besser.“ Am Mittwoch (18.45 Uhr) starten die Zebras bei Meshkov Brest in Belarus dann auch in die Gruppenphase der Champions League.