Kiel

Champions-League-Sieger gegen Ausbildungs-Klub, ein Kader mit durchschnittlich 28,9 Jahren Erfahrung gegen einen vom 22,7 Jahren – ein ungleiches Duell, das zunächst anmutete wie das von David gegen Goliath.

Auch wenn die Kieler Goliaths das Handicap der müden Beine im fünften Spiel binnen zehn Tagen mit sich herumschleppten, spielten sie die jungen Slowenen zu Beginn nach Belieben auseinander. Miha Zarabec und Sander Sagosen stellten sich die Abwehr der Gäste so hin, dass sie freie Passwege auf Patrick Wiencek fanden, der schon nach acht Minuten die 6:3-Führung vom Kreis erzielte.

Auch im Kopf im Trainingsmodus

Zu diesem Zeitpunkt sah es aus, als würde THW-Trainer Filip Jicha endlich einmal Zeit für eine ausgiebige Trainingseinheit finden – eine unter Wettkampfbedingungen. Allerdings schalteten die Kieler offenbar auch im Kopf in den Trainingsmodus. Manchmal mit etwas zu viel gewagtem Spielwitz, manchmal geradezu leichtfertig vergaben sie nun ihre Chancen. Zwei Paraden von Celje-Keeper Miljan Vujovic gegen Steffen Weinhold, Fehlpass Sagosen auf Hendrik Pekeler, Pfostentreffer von Sven Ehrig. Nur weil die Zebra-Abwehr Celjes Absichten leicht entschlüssel und die entscheidenden Pässe abfangen konnte, geriet die Kieler Führung nicht in Gefahr.

Auch nicht, als Jicha weiter rotierte, die Ergänzungsspieler Malte Voigt und Oskar Sunnefeldt in die Verantwortung nahm. Beide reihten sich ein in den Schlendrian, der seinen Fokus nun aber auf die Defensive verlagerte. Dort ließ Jicha nun die 3:2:1-Variante mit Magnus Landin statt Domagoj Duvnjak trainieren. Der Kapitän verbrachte die ganze Partie auf der Bank. Auf dem Feld hingegen konnten sich beide Mannschaften nur bedingt zu Abwehrbemühungen aufraffen, so dass das Spiel bis zum Pausenstand von 19:15 einem Wettwerfen zwischen den Kielern und Celjes auffälligsten Akteuren, Kreisläufer Veron Nacinovic und dem flinken Halbrechten Ziga Mlakar, glich.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Slowenen nach Wiederanpfiff konzentrierter

Nach Wiederanpfiff starteten die Slowenen konzentrierter, konnten durch Gal Marguc nach einem missglückten Kieler Kreisanspiel per Gegenstoß auf 18:20 (34.) verkürzen. Gleichzeitig entnervte Vujovic hinter einer nun deutlich aggressiver zupackenden Abwehr vor allem Steffen Weinhold und Sven Ehrig. Letzterer scheiterte in der 41. Minute bereits zum fünften Mal an Celjes Schlussmann.

Anschließend erlöste Jicha ihn, schickte Niclas Ekberg aufs Feld. In der Abwehr versuchten die Zebras mit der Umstellung auf die 6:0-Formation besseren Zugriff zu bekommen. Längst war der verspielte Trainingsmodus dem erneuten Kampf um Punkte und dem gegen die körperlichen Grenzen gewichen. So musste es die Erfahrung richten: Sagosen zog gegen den erst 18-jährigen Arsenije Dragasevic in Überzahl ein Stürmerfoul und konnte den Ball ohne läuferischen Aufwand aus der eigenen Hälfte in leere Tor bugsieren – 28:23 (48.), vorsichtiges Aufatmen beim THW.

Celje kommt bis auf zwei Zähler ran

Allerdings zu früh. Wieder häuften sich beim THW die Ballverluste, Missverständnisse, Würfe auf Vujovic – und damit auch die Gegenstoß-Treffer der Gäste. Sechs Minuten vor Schluss verkürzte Linksaußen Tadej Mazej auf 29:31. Dann gaben sich die Zebras einen Ruck, ließen keinen weiteren Gegentreffer mehr zu und bestätigten am Ende eine alte Kieler Weisheit: Ein gutes Zebra springt nur so hoch wie es muss – und angesichts des Spielplans kann.

Lesen Sie auch:Wertung am Grünen Tisch – THW verliert Punkte gegen Zaporozhye

Ins Rennen um Platz drei in der Gruppe, den der THW nun nicht mehr erobern, sondern verteidigen will, griff auch das Coronavirus noch einmal ein: Bei Aalborg HB wurde am Montag Torhüter Simon Gade positiv getestet. Ob die übrigen Spieler am Donnerstag das Heimspiel gegen Celje bestreiten können, ist noch offen. Muss die ganze Mannschaft in Quarantäne bleiben, gingen die Punkte voraussichtlich am grünen Tisch nach Celje.