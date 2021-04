Kiel

Damit trennt die beiden Nordrivalen in der Tabelle weiterhin nur ein Minuspunkt, den Flensburg weniger hat.

Als der Bus des Bergischen HC vor der Wunderino-Arena vorfuhr, lüftete sich das Corona-Geheimnis: Im ersten Spiel nach der Quarantäne mussten die Bergischen Löwen ohne Kapitän Fabian Gutbrod, Spielmacher Tomas Babak, Csaba Szücs, Sebastian Damm und Tom Kare Nikolaisen auskommen.

BHC setzt auf Überzahl und Langsamkeit

So griffen sie zum Mittel Nummer eins, um gegen den THW Kiel zu bestehen: Sie traten auf die Bremse. Lange Angriffe, über weite Strecken mit sieben Feldspielern, sollten den THW in die Enge treiben. Das gelang zunächst nur bedingt, legten Zebra-Regisseur Miha Zarabec und Torwart Niklas Landin doch einen konzentrierten Start hin und waren mit vier Treffern und drei Paraden an der 7:5-Führung (12.) der Kieler beteiligt.

Alles unter Kontrolle also? Nicht ganz. Nach der 11:7-Führung stach das Überzahlspiel der Gäste. „Da haben wir ein paar blöde Bälle weggeworfen“, sagte Zarabec nach der Partie. „Aber es ist auch klar, dass man das Sieben-gegen-sechs nicht immer verteidigt bekommt.“ Die Gäste brachten immer wieder Rückraum-Linkshänder David Schmidt in Position, blieben bis zum 16:14-Pausenstand in Schlagdistanz – und glichen kurz nach Wiederanpfiff beim 18:18 durch Vizeweltmeister Max Darj aus.

Weckruf nach der Pause

Ein Weckruf. Youngster Sven Ehrig schnappte sich in der Abwehr den Ball und verwandelte den Konter selbst wieder zur THW-Führung, Sagosen und Duvnjak ließen Rückraum-Kracher folgen. Trotzdem, die Brechstange war nur bedingt erfolgreich. „Da sind die Jungs etwas nervös geworden, wollten das Spiel zu schnell gewinnen“, analysierte THW-Trainer Filip Jicha später.

Gegen den lange in Zeitlupe, dann aber mit Alexander Weck (sechs Tore) im letzten Moment oft ebenso schnell wie erfolgreich agierenden BHC war an diesem Abend aber Geduld gefragt. Zumal der nach der Pause für Christopher Rudeck eingewechselte Gäste-Torwart Tomas Mrkva den Kieler Schützen nun das Leben schwer machte.

4:0-Lauf bringt Vorentscheidung

Auch im Kieler Tor bekam nun Dario Quenstedt für Niklas Landin eine Chance, während seine Vorderleute trotz numerischer Unterzahl die 3:2:1-Abwehr wagten – und sich nach dem 25:25-Warnschuss (48.) mit Ballgewinnen belohnten. Zweimal Ekberg, Magnus Landin und Domagoj Duvnjak sorgten mit einem 4:0-Lauf zum 29:25 für Entlastung und Ekberg per Gegenstoß zum 31:26 (53.) schließlich für die Entscheidung.

Sie verzögerte sich nur deshalb noch, weil die Hallen-Uhr entschied, in den letzten Minuten ein Eigenleben zu entwickeln, und zweimal unvermittelt anhielt. Der Kieler Arbeitssieg war letztlich zwar etwas zäh, aber auch davon nicht mehr aufzuhalten. „In dieser Phase der Saison kann man nicht mehr spritzig wegmarschieren“, sagte ein unterm Strich zufriedener Jicha. „Es ist ein purer Kampf um zwei Punkte. Ich bin froh, dass wir den heute gewonnen haben.“

Flensburg zittert bis zum Schluss in Essen

Ähnlich erging es der SG Flensburg-Handewitt beim Tabellenvorletzten TuSEM Essen. Beinahe wären die Flensburger aber am krassen Außenseiter gescheitert. In der Schlussminute verwarf Jim Gottfridsson einen Siebenmeter, einen weiteren Strafwurf verwandelte Hampus Wanne dann zum glücklichen Sieg, den die Zebras in Kiel bereits auf ihren Handys verfolgten – und mit einem Schulterzucken quittierten. „Ich hoffe, irgendwann lassen sie Punkte. Und dann müssen wir da sein“, sagte Zarabec.