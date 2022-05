33:32! THW Kiel nach Krimi-Sieg im Halbfinale

Kiel

Um Punkt 22.30 Uhr entlud sich gestern ein Urschrei aus 10 000 Kehlen in der Kieler Wunderino-Arena. Ein letzter Wurf nach 105 Minuten XXL-Handball-Krimi, eine Parade von Niklas Landin, mit der der Keeper des THW Kiel den 33:32 (17:19)-Sieg der Zebras über Paris Saint-Germain festhielt. Und die Kieler Handballer damit weiter vom Champions-League-Titel träumen ließ. Der THW Kiel steht im Halbfinale der Königsklasse und fährt – neben Telekom Veszprém, dem FC Barcelona und KS Vive Kielce – zum Final Four (18./19. Juni) nach Köln.

Dazu gehörte an diesem Donnerstag aber auch eine gehörige Portion Glück. Als die Kieler in der letzten Minute eines „riesen Fights“ (Patrick Wiencek) mit 33:31 in Führung lagen, 30 Sekunden bis zum erlösenden Schlusspfiff fehlten, setzten sie auf ihr Sieben-gegen-Sechs-Spiel – und ein leeres Tor. Beinahe hätte sich das gerächt, als ihnen das Zeitspiel abgepfiffen wurde, Paris noch vier Sekunden hoffen durfte. Nach Landins Parade entlud sich pure Anspannung an einem Abend, an dem im Kieler Handball-Tempel Hexenkessel-Atmosphäre herrschte wie lange nicht mehr.

Paris startet besser als der THW Kiel

Die THW-Fans machten vor dem Anpfiff ihr Versprechen wahr, wollten es mit den Pariser Ultras aus dem Hinspiel aufnehmen. Die Fanclubs marschierten trommelnd in den Innenraum, sorgten schon während des Aufwärmens für Spiel-Atmosphäre. Die „Weiße Wand“ stand.

Die blaue aus PSG-Recken wie Nikola und Luka Karabatic aber auch. Sie stoppte das Kieler Sieben-gegen-Sechs gnadenlos. Vor allem an Sagosens Würfen war immer eine Block-Hand. Als Benoit Konkoud per Gegenstoß ins leere Tor zum 4:1 (6.) traf, machte sich leichte Betroffenheit auf den Rängen breit. Zumal der nächste Angriff für Niclas Ekberg mit einem Rempler durch PSG-Regisseur Luc Steins endete und der Schwede zunächst vom Feld humpelte.

THW Kiel – Paris SG 33:32 (17:19) THW Kiel: N. Landin (1.-17. und ab 25. Minute/7 Paraden), Quenstedt (17.-25./1) – Ehrig 2, Duvnjak 2, Sagosen 3, Reinkind 6, M. Landin 7/4, Weinhold 1, Wien­cek 6, Ekberg, Ciudad n.e., Dahmke 1, Zarabec 4, Horak, Bilyk n.e., Pekeler 1. Paris Saint-Germain: Gerard (1.-60. Minute/15 Paraden/1 Tor), Genty (bei einem 7m/0) – Steins 2, N’Tanzi n.e., Keita, Kristopans, Kounkoud 1, Solé 1, Toft Hansen, Remili 8, Grebille 3, Syprzak 6/3, L. Karabatic 2, N. Karabatic 5, Prandi 3, Loredon n.e. Schiedsrichter: Nikolov/Na­chevski (Nordmazedonien) – Strafminuten: THW 8 (Weinhold, Sagosen, Duvnjak, Wiencek), PSG 14 (2x Steins, 2x Syprzak, L. Karabatic, N. Karabatic, Kristopans) – Siebenmeter: THW 4/4, PSG 3/3 – Spielfilm: 0:1, 1:4 (6.), 5:6, 9:10 (17.), 11:14, 14:15 (24.), 16:17, 17:19 – 19:19, 21:20 (37.), 24:21, 27:24 (44.), 29:28, 33:31 (60.), 33:32 – Zuschauer: 10 000.

Die Kieler kämpften sich über die Abwehr ins Spiel. Nach Wienceks Gegenstoß zum 5:6-Anschluss (12.) bebte die Arena erstmals so richtig. Und hörte für den Rest des Abends nicht mehr auf. Denn nun verspielte Steins seine letzten Sympathiepunkte beim Publikum mit einem Rempler in Wienceks Gegenstoß-Treffer zum 13:14 (23.).

Sagosen und PSG-Kreisläufer Kamil Syprzak bearbeiteten sich am Kreis so intensiv, dass beide auf die Strafbank mussten. Vier Zeitstrafen liefen zeitgleich, drei davon gegen PSG. Aber dem THW fehlen zunächst wichtige Paraden. PSG-Keeper Vincent Gerard hatte die Nase im Torwart-Rennen gegen Landin und Quenstedt vorn. Und manchmal fehlte dem THW auch einfach der Lucky Punch.

Achillessehnenriss bei Hendrik Pekeler

Stattdessen schlug das Pech zu: Hendrik Pekeler blieb fünf Minuten vor der Pause am eigenen Kreis knien, Ehrigs Treffer zum 15:15 wurde deshalb abgepfiffen. Viel schlimmer für die Kieler war allerdings die Diagnose bei Pekeler in der Pause: Achillessehnenriss.

So spielten sie in der zweiten Halbzeit auch für ihren Abwehr-Recken, der nun durch Domagoj Duvnjak im Innenblock vertreten wurde. Der Kampf ging nahtlos weiter. Manchmal schien es reine Glückssache, in wessen Händen der Ball landete.

Nachdem Sagosen mit seinem zweiten Treffer die erste Kieler Führung erzielte (21:20/37.), zirkelte Reinkind Würfe in Serie zur 24:21-führung (41.) in die Maschen. Doch weil Gerard den Norweger nach sechs Treffern ausgeguckt hatte, verschob sich die Entscheidung in die letzten Sekunden. Danach fanden die Kieler kaum Worte für ihre Emotionen.

„Jede Sekunde lang, jeder Millimeter – es war ein brutaler Kampf“, sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Am Ende lachte sogar Pekeler, der auf Krücken zur tanzenden Mannschaft humpelte, den Zebras in Köln aber fehlen wird. Der einzige Kieler Wermutstropfen an diesem Abend.