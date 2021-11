Zweite Niederlage für die Handballer des THW Kiel in der Champions League: Eine Woche nach dem Hinspiel-Sieg gegen Aalborg Håndbold verloren die Zebras gegen ersatzgeschwächte aber lauffreudige Kontrahenten in Dänemark mit 33:35 (16:17). Auch eine Aufholjagd in den letzten Minuten half nicht.