Kiel

Der Sieg des THW Kiel am Sonntagnachmittag in der Handball-Bundesliga geriet zur Nebensache. Die Zebras besiegten in der heimischen Wunderino-Arena GWD Minden mit 34:25 (19:15), doch zum Hauptdarsteller dieses schwarz-weißen Feiertages avancierte Rechtsaußen Niclas Ekberg. Die elf Treffer des Schweden machten ihn zum besten Kieler Bundesliga-Torschützen aller Zeiten. Ein historischer Tag.

Es soll der Tag des deutschen Meisters werden. Bloß nichts anbrennen lassen gegen das derangierte, punktlose Tabellenschlusslicht aus Ostwestfalen. Grün-Weiß Dankersen-Minden muss dabei nicht nur auf die vielen Langzeitbeschädigten (Reißky, Pusica, Pehlivan, Semisch) verzichten, sondern auch auf den ehemaligen Kieler Publikumsliebling Christian Zeitz, der seinen womöglich letzten Auftritt an alter Wirkungsstätte verletzt verpasst.

Furioser Kieler Start

Die Zebras starten furios aus einer offensiven 3:2:1-Deckung mit Domagoj Duvnjak an der Spitze, lassen ihr Spiel zwischen „Auf die Tube drücken“ und klugen Aktionen über Hendrik Pekeler am Kreis changieren. 3:0 (5.), 7:3 (10.), 10:5 (13) – der THW schlägt schnell Profit aus frechen Steals (Sven Ehrig, Rune Dahmke), aus Niklas Landins Siebenmeter-Paraden gegen Max Staar (4.) und Tomas Urban (9.) sowie Niclas Ekbergs Nervenstärke vom Strafwurf-Strich. Der Schwede bestraft Mindener Regelverstöße schon in Halbzeit eins siebenmal. Noch drei, noch zwei, noch eins. Der ewige Kieler Bundesliga-Torrekord von Magnus Wislander wackelt.

Zur Wahrheit gehört auch: Die Zebras lassen viel zu, lassen zuweilen nach im defensiven Bemühen gegen immerhin temporeiche, mutige Mindener, die sich nicht verstecken, in Mohamed Darmoul einen gefährlichen Rückraum-Schützen in ihren Reihen wissen. GWD geht dahin, wo es wehtut, zwingt die Kieler in den Positionsangriff, stoppt den Schwung und bleibt auf Tuchfühlung. „Uns hat die letzte Konsequenz gefehlt, das war ausbaufähig“, sagt THW-Cheftrainer Filip Jicha später.

Zunächst auch nach der Pause. Das 20:16 (32.) – Ekbergs 1332. Bundesliga-Treffer für den THW, mit dem er Wislanders Rekord egalisiert – kontern Pieczkowski und Darmoul für die Gäste (20:18/35.). Nur eine Momentaufnahme, denn es soll der Tag des deutschen Meisters werden und wird schließlich hauptsächlich der Tag des Super-Rechtsaußens des deutschen Meisters.

Denn eine Phase schwarz-weißer Machtdemonstration und defensiver Stabilisierung krönt Niclas Ekberg mit Treffer Nummer 1333, der ihn zum besten Kieler Bundesliga-Schützen aller Zeiten macht (28:22/50.). Magnus Landin erkennt die Magie des Moments, legt per Kempa-Vorlage auf, Ekberg kommt in seiner unnachahmlichen Art geflogen, verwandelt, Standing Ovations, Gänsehaut im weiten Rund. Magnus Wislander (1332 Tore) ist auf Platz zwei verdrängt.

„Das ist etwas Großes. Und ein riesengroßer Dank geht an Magnus Landin“, sagt Ekberg, den seine Mannschaft nach dem Abpfiff fulminant hochleben lässt. Der 32-Jährige will sich jetzt „etwas richtig Schönes“ für seine Mannschaft ausdenken, verrät nicht, ob die von seinem Trainer geforderten Köttbullar dabei eine Rolle spielen. Jicha legt in seiner Verneigung noch einmal nach: „Eki ist ein Weltklasse-Spieler. Ich bin froh, dabei zusehen zu dürfen. In der NBA wäre so ein Spiel wahrscheinlich für fünf Minuten gestoppt worden.“

THW Kiel – GWD Minden 34:25 (19:15) THW Kiel: N. Landin (1.-60. Minute/ 17/3 Paraden), Quenstedt (n.e.) – Ehrig 2, Duvnjak, Sagosen 1, Reinkind 6, M. Landin 2, Weinhold 1, Wiencek 4, Ekberg 11/8, Ciudad 1, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk 2, Pekeler 4. GWD Minden: Lichtlein (1.-52. Minute/6 Paraden), Grabitz (bei einem 7m und ab 52./1) – Meister 2, Janke, Kranzmann n.e., Richtzenhain, Korte 4, Thiele 1, Pieczkowski 4, Schluroff 1, Jukic 2, Staar 2, Urban 1, Darmoul 8/1, Hermeling n.e. Schiedsrichter: Thöne/Zupanovic (Berlin) – Strafminuten: THW 6 (2x Horak, Wiencek), GWD 14 (Meister, 3x Staar, Janke, Darmoul, Richtzenhain) – Disqualifikation (3x2): Staar (GWD/54.) – Siebenmeter: THW 8/8, GWD 5/1 (N. Landin pariert Staar, Urban und Darmoul, Darmoul vorbei) – Spielfilm: 3:0, 6:2 (8.), 8:5, 12:7 (16.), 12:10, 16:11 (23.), 17:14, 19:15 – 20:18 (35.), 25:19 (43.), 26:22, 29:22 (51.), 32:23, 34:25 – Zuschauer: 9000 in der Wunderino-Arena in Kiel.

Als Ekberg zum elften Mal trifft (31:23/54.), ist Minden längst geschlagen, hat sich Niklas Landin im Tor in einen Rausch gespielt, Harald Reinkind groß aufgespielt. „Wir haben zu viele leichte Tore kassiert“, sagt GWD-Torwart Carsten Lichtlein, auch so ein Rekordmann. GWD-Coach Frank Carstens bringt es auf den Punkt: „Der THW ist momentan weit weg von allen anderen.“