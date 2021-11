Göppingen

Erfolgreiche Kieler Kaperfahrt auf die Schwäbische Alb. Am Sonntagnachmittag deklassierte der THW Kiel in der Handball-Bundesliga den Tabellen-Fünften Frisch Auf Göppingen mit 38:26 (20:15). Die Zebras, bei denen Rechtsaußen Niclas Ekberg elf Tore erzielte, ziehen damit an den Füchsen Berlin vorbei und sind jetzt Zweiter.

Ausverkauftes Haus in Göppingen

Der Sonntag beginnt mit nieseligem Museumswetter. Die Stuttgarter Staatsgalerie widmet dem rasanten Aufstieg des meisterhaften Peter Paul Rubens eine Ausstellung. Ähnlich meisterhaft, wenn auch lebendiger, geht’s beim Handball 40 Kilometer weiter östlich zu. Die als Hohenstaufenhalle gebaute Göppinger Arena ist – angepasst an das 2G-Reglement – mit 4000 Zuschauern ausverkauft. Vor dem Haupteingang bilden sich auch lange Schlangen vor einem „Impfbus“. Angenehmer Gegenpol zu den corona-bedingten Spielausfällen in der Handball-Bundesliga an diesem Wochenende.

FA Göppingen – THW Kiel 26:38 (15:20) Frisch Auf Göppingen: Rebmann (1.-25. Minute/1 Parade/1 Tor), Kastelic (ab 25./7) – Neudeck, Kneule, Lindenchrone 6, Heymann, Bagersted 3, Ellebæk 4, Schiller, Goller 2/2, Gulliksen 3, Hermann 3, Zelenovic 2, Kozina 2. THW Kiel: N. Landin (1.-60. MInute/ 17/1 Paraden), Quenstedt (n.e.) – Ehrig, Duvnjak 7, Sagosen 3, Reinkind 5, M. Landin n.e., Weinhold 3, Wiencek 2, Ekberg 11/5, Ciudad 1, Dahmke 6, Zarabec, Horak n.e., Bilyk n.e., Pekeler. Schiedsrichter: Blümel/Loppaschewski (Berlin) – Strafminuten: FAG 10 (Lindenchrone, 2x Kozina, Bagersted, Neudeck), THW 4 (Duvnjak, Ekberg) – Siebenmeter: FAG 3/2 (N. Landin pariert Schiller), THW 5/5 – Spielfilm: 0:4, 2:9 (11.), 10:11 (19.), 11:17, 14:18 (29.), 15:20 – 15:24, 19:27 (41.), 20:30, 23:36 (55.), 26:38 – Zuschauer: 4000 in der EWS Arena in Göppingen.

Für den deutschen Meister aus Kiel hat das jüngste 31:28 gegen Aalborg die volle Boosterwirkung entfaltet. Jedenfalls rennen die Zebras den Gegner bis zum 9:2 (11.) förmlich über den Haufen. Frisch-Auf-Coach Hartmut Mayerhoffer („Wir haben den Anfang verschlafen“) greift früh zum zweiten Mal zur grünen Auszeitkarte, justiert seine Mannschaft um den neuen Rekordspieler Tim Kneule (423 Bundesligaspiele für Frisch Auf) neu. Ein bisschen Kieler Wurfpech (Sagosen, Dahmke), schnelles Umschaltspiel der Schwaben mit dem beherzten Dänen Jon Lindenchrone – und auf einmal ist der Gastgeber beim 10:11 (19.) wieder auf Tuchfühlung.

Oder handelt es sich doch auch um eine zuletzt so oft beobachtete Kieler Blockade? „Ja“, wird Linksaußen Rune Dahmke später konstatieren. „Aber die war schnell wieder weg, wir sind nicht nervös geworden.“ Keine Blockade in jedem Fall, für die es kein Gegenmittel gäbe. Eine Dosis Niklas Landin, der Schiller (22.) und Lindenchrone (26.) pariert. Ein paar gezielte Gaben von Domagoj Duvnjaks Lenkungswirkung, und im jetzt breiter angelegten Spiel mit Rune Dahmke auf dem linken Flügel als Profiteur biegt der THW Kiel im Boostertempo wieder auf die Siegerstraße ein. Zunächst bis zum 20:15 zur Pause, ...

... dann in unnachahmlicher Weise mit den Protagonisten Duvnjak, Dahmke und Niclas Ekberg endgültig bis zum 24:15 (36.), 30:20 (46.). Weil Niklas Landin im Kieler Kasten einen Sahnetag erwischt hat und weil die Zebras den Gegner mit unbarmherzigem Tempospiel über schnelle Mitte und zweite Welle nach jedem Erfolgserlebnis demoralisieren, nicht nachlassen in ihrem mannigfaltigen Variantenreichtum.

An dieser Ästhetik, dieser Wucht und Konsequenz, insbesondere im Deckungsspiel, labt sich THW-Cheftrainer Filip Jicha, rotiert auch im Gefühl des sicheren Sieges kaum. „Ich wollte unsere Formationen durchziehen, wollte das nicht ruinieren“, sagt Jicha, lässt darum Sander Sagosen und Domagoj Duvnjak im Rückraum „durchballern“, sieht das „vielleicht beste Spiel von uns in dieser Saison“. Die Göppinger Mannschaft geht in Halbzeit zwei irgendwann „am Stock“ (Mayerhoffer), muss die „auch in dieser Höhe verdiente Niederlage“ anerkennen. Und so hat die Kieler Kaperfahrt auf die Schwäbische Alb nach der Niederlage der Kieler Störche in Heidenheim doch noch ein gutes Ende. Und als sei es als Drohung an die Konkurrenz gemeint, sagt THW-Kapitän Duvnjak: „Wir haben wieder zu unserer Form gefunden.“