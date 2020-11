Der THW Kiel hat sich die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Am Sonnabendabend besiegten die Zebras in einem erneuten Geisterspiel in der Kieler Wunderino-Arena den Aufsteiger HSC 2000 Coburg mit 41:26 (22:13). Erfolgreichster Schütze war Oskar Sunnefeldt mit acht Toren.