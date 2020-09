Der Handball-Supercup zwischen Meister THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt kann vor Zuschauern stattfinden. Am Donnerstagabend startete der Ticketverkauf für das Spiel am 26. September in Düsseldorf (Anwurf 20.30 Uhr). Vorerst mit 999 Karten - es könnten aber noch mehr werden.