Kiel

Patrick Wiencek laboriert an einem Wadenbeinbruch, plötzlich sind die Spotlights wieder voll auf Pavel Horak gerichtet. Der routinierte Tscheche fungierte am Sonnabend beim 38:34 gegen Balingen-Weilstetten als Innenblock-Partner von Hendrik Pekeler, organisierte das Zentrum einer offensiven 3:2:1-Deckung.

Im Sommer läuft der Vertrag der Kieler Nummer 28 beim THW aus. Zu seiner Zukunft sagte der sympathische 38-Jährige nach Abpfiff am Sonnabend nur so viel: „Ich kam für ein Jahr, durfte schon zwei bleiben. Und wenn man drei Jahre in Kiel spielen dürfte – da würde doch keiner Nein sagen.“

Ursprünglich sollte Horak nur ein Jahr bleiben

Die Qualitäten des Teamältesten, der scheinbar noch lange nicht an sein handballerisches Altenteil denkt, sind selbstverständlich auch den Vereinsverantwortlichen nicht verborgen geblieben. „Pavel zeigt seine Leistung, ist fit, passt super in die Mannschaft, hilft uns mit seinen Qualitäten“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Das Ende der ursprünglich nur auf ein Jahr angelegten „Ehe“ würde wohl anders klingen. 2019 war der Familienvater aus Belarus von Meshkov Brest an die Förde gekommen, hat seither 90 Partien (17 Tore) für die Zebras absolviert. Bleibt der 1,98-Meter-Mann für ein weiteres Jahr in Kiel? Die Fans des Rekordmeisters würden bestimmt nicht Nein sagen.