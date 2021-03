Kiel

Der THW Kiel ist zurück auf der europäischen Bühne. Im Achtelfinal-Hinspiel der Handball-Champions-League treten die Kieler am heutigen Mittwoch bei Pick Szeged an. Während die Ungarn rechtzeitig zur K.o.-Phase personell wieder aus dem Vollen schöpfen können und dem großen Vereins-Traum, erstmals das Final Four in Köln zu erreichen, einen Schritt näher kommen wollen, traten die Kieler die Reise dezimiert an.

Als der Charterflieger am Dienstagnachmittag in Kiel-Holtenau abhob, war zwar Torwart Niklas Landin nach dem Ende seiner Corona-Quarantäne wieder an Bord. Dafür fehlte Dario Quenstedt, der sich bei der 28:31-Derby-Niederlage am Wochenende in Flensburg eine Oberschenkelzerrung zugezogen hatte.

Horak hofft auf Kurzeinsatz

Auch Hendrik Pekeler blieb mit seiner Sprunggelenksverletzung nach dem Flensburg-Spiel in Kiel. Sein Abwehr-Stellvertreter Pavel Horak trat die Reise in der Hoffnung an, dass der Kapselriss im Bereich der Außenbänder zumindest einen Kurzeinsatz zulässt. Als weiterer möglicher Entlaster steht Youngster Leon Ciudad auf dem Spielberichtsbogen.

Denn laut Trainer Filip Jicha erwarten die Kieler „zwei unglaublich spannende Spiele“ gegen die Mannschaft, die mit dem Spanier Juan Carlos Pastor einen wahren Trainer-Fuchs an der Seitenlinie und mit Spielern wie dem Ex-Kieler und Weltmeister Joan Cañellas, Kapitän Jonas Källman, Spielmacher Dean Bombac, Kreisläufer Bence Banhidi und den Keepern Mirko Alilovic und Roland Mikler einen Kader voll geballter Erfahrung hat.

Und die nach einer von mehreren, zuweilen mehrere Monate andauernden Quarantäne-Maßnahmen, drei am grünen Tisch verlorenen Spielen und Verletzungssorgen geprägten Saison erstmals seit langem nur zwei Ausfälle verzeichnet.

Jicha hofft auf Backpfeifen-Effekt

„Eine sehr abgezockte Mannschaft“, weiß Jicha. Die „Backpfeife“, die die Zebras in Flensburg kassierten, schmerze noch immer. „Vor allem, weil wir nicht unsere Leistung gebracht haben. Wenn man sich eine Auszeit vom Arbeitsfleiß gönnt, verliert man – egal wo. Dass das in Flensburg passiert, war ungewöhnlich für uns“, sagt der Tscheche und versucht, der Niederlage etwas Positives abzugewinnen: „Vielleicht brauchte es mal wieder eine kleine Erinnerung, wie wichtig dieser Fleiß ist.“

Wollen die Titelverteidiger dem Final Four in Köln einen Schritt näher kommen, ist er auch in Szeged unabdingbar. „Wir werden das Achtelfinale nicht in Szeged entscheiden können“, sagt Jicha zwar. „Aber jedes Tor zählt.“