Altenholz

Fans des THW Kiel können am 14. August ihre Impfung gegen das Coronavirus und einen Blick hinter die Kulissen beim Handball-Rekordmeister THW Kiel miteinander verbinden. Dann öffnen die Zebras von 13 bis 17 Uhr für eine ganz besondere Impfaktion die Türen ihres Trainingszentrums in Altenholz (Rehmkamp 1).

Impfung für alle Interessierten ab 12 Jahren

THW-Teamarzt Dr. Philip Lübke unterstützt an dem Tag das mobile Impfteam, dass in Zusammenarbeit mit dem schleswig-holsteinischen Gesundheitsministerium ohne Termin alle Interessierten ab 12 Jahren mit dem Biontech-Impfstoff impfen kann. Da, wo ansonsten die Stars des THW Kiel um Kapitän Domagoj Duvnjak und Welthandballer Niklas Landin ihrer Arbeit nachgehen, winkt jetzt ein kleiner Piks in den Oberarm – und ganz nebenbei auch die Möglichkeit, ein Foto mit dem Champions-League-Pokal oder der Meisterschale zu schießen.

Der Einlass erfolgt über den „Wir sind Kiel“-Kraftraum der Zebras (Eingang neben der THW-Physiopraxis), geimpft wird direkt auf der Laufbahn – Blick in die Trainingshalle der Profis inklusive. „Mit dieser Aktion wollen wir Menschen einfach und unkompliziert helfen, an ihre Impfung zu kommen“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Wir möchten nach mehr als 18 Monaten in leeren Hallen endlich wieder vor vollen Arenen spielen, um diese einzigartige Atmosphäre, die den Handball ausmacht, wieder erleben zu können. Mit jeder Impfung kommen wir diesem Ziel näher.“

Für die Impfung im THW-Trainingszentrum ist – sofern vorhanden – ein Impfpass mitzubringen. Alle weiteren Formulare und Merkblätter sind darüber hinaus unter www.thw-handball.de zu finden. Die beim Biontech-Impfstoff nötige Zweitimpfung können sich Geimpfte nach vier bis sechs Wochen in den Arztpraxen oder in einem Impfzentrum holen. Am 14. August ist es auch möglich, sich die Zweitimpfung in Altenholz verabreichen zu lassen, wenn der Termin der Erstimpfung mindestens vier Wochen zurückliegt.