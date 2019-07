Als erstem Trainer des THW Kiel wird Alfred Gislason am Freitagabend die Ehre eines eigenen Abschiedsspiels zuteil. Vor seinem letzten großen Auftritt in der Sparkassen-Arena in Kiel ist der Isländer alles andere als gelassen. "Ich bin gestresster als vor all meinen Endspielen", sagt er.