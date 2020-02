Um 16.15 Uhr Ortszeit landete die Dornier 320 Turboprop-Maschine des THW Kiel am Freitagnachmittag im weißrussischen Brest. Schmuddelwetter und drei Grad Celsius empfingen die Zebras, die am Sonnabend (17.30 Uhr/MEZ, Liveticker auf KN-online) in der Champions League auf den HC Meshkov Brest treffen.