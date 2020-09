Minden

Zusammen mit Christoffer Rambo soll der 39-jährige Christian Zeitz ein wurfgewaltiges Gespann auf der rechten Rückraumposition bei den Ostwestfalen bilden.

Zeitz blickt in seiner langen Handball-Karriere auf die Erfahrung von neun deutsche Meisterschaften, sieben DHB Pokal-Titel und drei Champions League-Erfolgen zurück. Mit der Nationalmannschaft wurde er 2007 Weltmeister. Zeitz war von 2018 bis 2020 für den Drittligisten SG Nußloch aktiv und hatte im Februar im Trikot des TVB Stuttgart sein Bundesliga-Comback gefeiert. In sechs Spielen erzielte er für die Schwaben 22 Treffer.

Anzeige

" Christian hat in der vergangenen Saison in Stuttgart gezeigt, dass er für jedes Team in der Liga eine Verstärkung ist. In den Gesprächen mit ihm, habe ich gemerkt, dass er hoch motiviert ist, noch zwei Jahre auf Top-Niveau zu spielen. Mit ihm haben wir einen sehr interessanten Typen und Spieler nach Minden geholt, der der Mannschaft mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz sehr wichtige Impulse verleihen kann”, sagte Mindens Geschäftsführer Frank von Behren.

Weitere KN+ Artikel

Weil Zeitz momentan seine B-Lizenz-Ausbildung absolviert, wird er nach Vereinsangaben erst in der ersten Oktoberwoche zur Mannschaft stoßen. “Ich bin dem Verein dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, zunächst den Trainerlehrgang wie geplant abzuschließen”, so der Linkshänder. Zeitz wird mit seiner Familie in die Region ziehen und seinen Lebensmittelpunkt nach Ostwestfalen verlegen. “Das zeigt, wie ernst er die Sache nimmt”, sagt Frank von Behren.

Zusammen mit Carsten Lichtlein zählt Christian Zeitz zu den routinierten Spieler im Team von GWD: „Ich will der Mannschaft helfen, in dieser Saison gut abzuschneiden und am besten nichts mit den Abstiegsrängen zu tun zu haben. Carsten Lichtlein und ich möchten unsere Erfahrung an die jüngeren Spieler weitergeben.

Mehr Handball-Nachrichten lesen Sie hier.