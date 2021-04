Kiel

Das Viertelfinale in der Champions League ist erreicht, das Lazarett lichtet sich und der Corona-Rhythmus ist derzeit so etwas wie eingependelt. Torwart Niklas Landin bringt die Gemütslage beim THW Kiel zu Beginn der heißen Phase der Saison auf den Punkt: „Alles ist gut“, sagt der Däne.

Das liegt auch an Sander Sagosen. Der Norweger ist für die Zebras genau das, was sie sich erhofft hatten, als sie ihn zu dieser Saison aus Paris an die Förde lotsten. Und Sagosen fühlt sich hier offenbar wohl wie ein Fisch im Wasser. Allein 17 Tore steuerte er zu den beiden 33:28-Siegen gegen Szeged bei.

Und nicht nur das. Wenn Sagosen auf dem Feld steht, glänzt er auch als Passgeber, als Lückenreißer und ist nicht selten auch noch der Erste, der wieder hinten in der Abwehr steht oder einen Gegenspieler am schnellen Konter-Tor hindert. Mit schier übermenschlichem Einsatz, der für den 25-Jährigen das Natürlichste von der Welt zu sein scheint. Er ist der personifizierte Erfolgshunger – und der sorgt im Kieler Spiel regelmäßig für Extra-Energieschübe.

Szeged übte eigene Abwehr-Variante für Sagosen

So sehr, dass Szeged-Trainer Juan Carlos Pastor sich nach der Sagosen-Show im Hinspiel eine eigene Manndeckung für den Rückraum-Star durch Linksaußen Jonas Källman einfallen ließ, die er unter der Woche in der Liga für zehn Minuten im Liga-Spielbetrieb testete. Das entging THW-Trainer Filip Jicha nicht. Als Källman nach der Pause (und bereits sieben Sagosen-Toren) Stellung bezog, um die Kreise des Norwegers einzuengen, stellte der THW um, zwang Szeged mit sieben Feldspielern in die alte Formation zurück, gegen die Sagosen weiter schalten und walten konnte.

„Sander ist ein Weltklasse-Mann. In solchen Spielen wie diesen K.o.-Spielen will er präsent sein“, sagt Jicha, der als Spieler seinen Körper ähnlich kompromisslos an seine Grenzen trieb – und ab und zu auch darüber hinaus.

Sagosen kennt keine Bremse

Deshalb weiß der Tscheche um seine Verantwortung als Trainer. „Sander ist jung und physisch gut davor. Aber ich mache mir auch Gedanken, wie ich ihm vermitteln kann, dass er ein bisschen ökonomischer Handball spielen kann.“

Ein Balanceakt, vor dem derzeit alle Spieler stehen. Denn wer zwischen Bundesliga-Marathon und Königsklassen-K.o.-Runden mit Kräften haushalten will, kann schnell in Rückstand geraten. „Wenn es um die Wurst geht, ist kein ökonomischer Modus angesagt, dann musst du wirklich stehen“, sagt Jicha.

Und Sagosen selbst? Der strahlte nach seinem Abend voller Großtaten gegen Szeged übers ganze Gesicht und wirkte, als könnte er direkt noch ein Champions-League-Finale bestreiten. Kraft? „Kein Problem, ich bin fit!“ Der nächste Gegner? Schon schwieriger. „Wir spielen gerade so viele Spiele, da ist es schwer zu wissen, wer als nächstes kommt. Aber das ist auch egal, wir machen einfach immer weiter.“

Sonnabend treten die Kieler in Hannover an

Als nächstes am Sonnabend in der Bundesliga bei der TSV Hannover-Burgdorf. Die Recken absolvieren gegen den THW Kiel ihr erstes Spiel nach einer 14-tägigen Corona-Quarantäne, die nach insgesamt sechs Infektionen im Team für die ganze Mannschaft verhängt wurde. Erst am Donnerstag trainierten sie erstmals wieder zusammen – allerdings noch ohne fünf Akteure, deren Quarantäne noch nicht aufgehoben ist.

Für die Kieler ist das kein Grund, den Tabellen-14. auf die leichte Schulter zu nehmen. „Ich weiß ja, wie sich das anfühlt“, sagt Torwart Niklas Landin, der Quarantäne-Experte im Kieler Kader. Zusätzlich zu den beiden Mannschafts-Quarantänen musste der Däne noch ein drittes Mal 14 Tage zu Hause bleiben, weil er als Kontaktperson ersten Grades eines Nationalmannschaftskollegen eingestuft worden war. „Man kommt da mit viel Freude raus“, weiß er. „Aber nach 14 Tagen fehlt auch der Spielrhythmus und die Feinabstimmung. Da müssen wir ansetzen, indem wir von Anfang an viel Druck machen.“

Sagosen: "Werden von Spiel zu Spiel besser"

Druck haben die Kieler in der Liga ohnehin. „Wir dürfen keine Punkte mehr abgeben“, sagt Sagosen mit Blick auf den einen Minuspunkt, den Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt durch den Sieg im Nordderby über den THW weniger hat. Das Derby empfindet Sagosen noch immer wie einen „Schlag in die Fresse“, richtet seinen Blick aber lieber nach vorn. „Ich habe das Gefühl, wir werden von Spiel zu Spiel besser.“ Ein Satz, den man in Hannover sicherlich nicht gerne hört...