Ihren Gegner im Halbfinale um den DHB-Pokal kennen die Handballer des THW Kiel noch nicht – dafür nun aber ihre Anwurfzeit. Beim Final Four in Hamburg am 23. April bestreiten sie das erste der beiden Halbfinalspiele. Anwurf ist um 13.30 Uhr. Die HBL veröffentlichte nun auch Details zur TV-Übertragung.