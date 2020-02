Kiel

Das Klassement führt die Mannschaft von THW-Coach Filip Jicha mit 38:8 Punkten vor dem Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt (36:10) an. Beste Kieler Werfer beim 19. Saisonerfolg waren Niclas Ekberg und Harald Reinkind mit jeweils sieben Treffern. Für die Stuttgarter erzielte Patrick Zieker sechs Tore.

Der frühere Kieler Christian Zeitz, der vom TVB am Donnerstag vom zahlungsunfähigen Drittligisten SG Nußloch verpflichtet worden war, wurde mit viel Applaus an seiner alten Wirkungsstätte empfangen. Am Ende hatte der 39-Jährige vier Treffer auf seinem Konto.

Torwart-Tor sorgt für Zehn-Tore-Vorsprung

Nach einem ausgeglichenen Beginn zog der THW schon Mitte der ersten Halbzeit auf und davon. Harald Reinkind traf kurz vor der Pause zum 18:10 (29.). Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Kieler konzentriert.

Mit seinem Treffer zum 21:11 (32.) sorgte ausgerechnet Schlussmann Dario Quenstedt für den ersten Zehn-Tore-Vorsprung. "Wir wollten von Beginn an Vollgas geben", sagte der 29-Jährige nach der Partie beim TV-Sender Sky.

Am Donnerstag reisen die Kieler zum HBW Balingen-Weilstetten. Keine 48 Stunden später müssen sie dann in der Champions League beim HC Brest in Weißrussland antreten. Sie stehen als Erster ihrer Gruppe bereits fest und haben sich damit für das Viertelfinale der Königsklasse qualifiziert.

Von RND/dpa