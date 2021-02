Kiel

Bis zum Ende der Handball-Saison am 27. Juni könnten dem THW Kiel - je nachdem, wie weit er in der Champions League kommt - bis zu 38 Partien in 127 Tagen ins Haus stehen. Nach ihrer Corona-Quarantäne müssen sie einen Kaltstart in dieses Rest-Programm der Saison hinlegen.

Die handballspezifische Vorbereitung auf die "härtesten Wochen der Vereinsgeschichte" (Trainer Filip Jicha) ist so gut wie nicht existent, weil die Handball-Bundesliga (HBL) dem Wunsch des Klubs auf eine Spielverlegung der Partie am Sonntag nicht entsprach. Damit stößt der Ligaverband bei den THW-Verantwortlichen auf wenig Verständnis. Geschäftsführer Viktor Szilagyi kritisierte mangelndes Fingerspitzengefühl, Trainer Jicha fühlt sich "ungerecht behandelt".

Dr. Brandecker äußert Bedenken

Klare Worte findet auch Mannschaftsarzt Dr. Detlev Brandecker. „Das ist medizinisch eigentlich nicht vertretbar und bedenklich“, sagt der Arzt, der den THW Kiel seit über 30 Jahren betreut. „An so eine Situation mit vier Spielen pro Woche kann ich mich nicht erinnern.“

Die Gefahr für die Athleten-Körper lauert vor allem in der zu kurzen Regenerationszeit zwischen den Spielen. „Es dauert unter optimalen Voraussetzungen, also ohne Reisestrapazen, ungefähr 48 Stunden, bis der Körper wieder halbwegs in der Lage ist, die nächste Top-Leistung abzurufen“, erklärt Brandecker. „Da geht es um Muskulatur, die Gelenke, Energiereserven, Kohlenhydratspeicher.“

Aber auch auf die Partie gegen Magdeburg nach nur einem Trainings-Tag blickt der Mediziner mit keinem guten Gefühl: „Die Spieler konnten 14 Tage lang nicht handballspezifisch trainieren, die ganzen Bewegungsabläufe, die kurzfristigen Belastungsspitzen, die sonst im Training gesetzt werden, die Belastungsreize, die die Gelenke für Sprung- und Wurfbelastung stabilisieren – das ist alles innerhalb der Wohnung nicht möglich gewesen.“

Lesen Sie auch: Tamo Schwarz – Das Ende der Akzeptanz

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Trainingssteuerung die goldene Mitte finden

Gleichzeitig betont er: „Sie hatten alle ein ausgewogenes und hervorragend ausgearbeitetes Programm von Hinrich (Athletiktrainer Brockmann, d. Red.), das auch alle umgesetzt haben. Um diese Situation ohne Verletzungen zu überstehen, gehöre „ein bisschen Glück“ dazu – und ein Umdenken bei der Trainingssteuerung.

„Es geht um die goldene Mitte zwischen regenerativem Training und ausreichend Trainingsreizen für das nächste Spiel“, sagt Brandecker. „Dazu ist es wichtig, dass die Spieler verantwortlich mit sich selbst umgehen, dass sie mündig sind und sich selbst melden, wenn sie merken, der Akku ist leer.“

Dass die Spieler das tun werden, daran hat er keine Zweifel. „Da mache ich mir keine Sorge. Wenn einer Verständnis dafür hat, dann ist das Filip. Es ist ja noch nicht so lange her, dass er selbst in dieser Situation war.“